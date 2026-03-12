https://1prime.ru/20260312/tramp-868252327.html
Райт: Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители из-за операции в Иране
ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся военной операции против Ирана, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт. "Соединённые Штаты производят больше нефти, чем потребляют. Мы являемся чистым экспортёром нефти. В целом для экономики США это не плохая новость. Но президента Трампа волнует не общий показатель, а положение каждого американского потребителя", — сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. По его словам, именно поэтому американский лидер обеспокоен ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе. "Да, конечно, его беспокоит рост цен на энергоносители в этот краткосрочный период, который людям приходится переживать", — добавил министр.
ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся военной операции против Ирана, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.
"Соединённые Штаты производят больше нефти, чем потребляют. Мы являемся чистым экспортёром нефти. В целом для экономики США
это не плохая новость. Но президента Трампа
волнует не общий показатель, а положение каждого американского потребителя", — сказал Райт в интервью телеканалу Fox News
.
По его словам, именно поэтому американский лидер обеспокоен ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе.
"Да, конечно, его беспокоит рост цен на энергоносители в этот краткосрочный период, который людям приходится переживать", — добавил министр.
