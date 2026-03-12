Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-12T18:38+0300
2026-03-12T18:38+0300
энергетика
нефть
иран
сша
дональд трамп
fox news
ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся военной операции против Ирана, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт. "Соединённые Штаты производят больше нефти, чем потребляют. Мы являемся чистым экспортёром нефти. В целом для экономики США это не плохая новость. Но президента Трампа волнует не общий показатель, а положение каждого американского потребителя", — сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. По его словам, именно поэтому американский лидер обеспокоен ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе. "Да, конечно, его беспокоит рост цен на энергоносители в этот краткосрочный период, который людям приходится переживать", — добавил министр.
иран
сша
нефть, иран, сша, дональд трамп, fox news
Энергетика, Нефть, ИРАН, США, Дональд Трамп, Fox News
18:38 12.03.2026
 
Райт: Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители из-за операции в Иране

Министр Райт: Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители из-за операции в Иране

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
"Все меры наказания". В США раскрыли, что вынудило Трампа позвонить Путину
01:03
 
ЭнергетикаНефтьИРАНСШАДональд ТрампFox News
 
 
