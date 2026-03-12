https://1prime.ru/20260312/tramp-868252327.html

Райт: Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители из-за операции в Иране

2026-03-12T18:38+0300

2026-03-12T18:38+0300

2026-03-12T18:38+0300

энергетика

нефть

иран

сша

дональд трамп

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп обеспокоен ростом цен на энергоносители на фоне продолжающейся военной операции против Ирана, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт. "Соединённые Штаты производят больше нефти, чем потребляют. Мы являемся чистым экспортёром нефти. В целом для экономики США это не плохая новость. Но президента Трампа волнует не общий показатель, а положение каждого американского потребителя", — сказал Райт в интервью телеканалу Fox News. По его словам, именно поэтому американский лидер обеспокоен ростом цен на энергоносители в краткосрочной перспективе. "Да, конечно, его беспокоит рост цен на энергоносители в этот краткосрочный период, который людям приходится переживать", — добавил министр.

2026

нефть, иран, сша, дональд трамп, fox news