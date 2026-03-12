https://1prime.ru/20260312/venesuela-868228102.html
В Венесуэле назначили нового министра углеводородов
МЕХИКО, 12 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о назначении инженера-нефтяника Паулы Энао новым министром углеводородов страны.
"Я назначила инженера-нефтяника Паулу Энао новым министром углеводородов, она будет отвечать за продвижение "Энергетического мотора" нашей страны и укреплять суверенное развитие национальной нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
Политик выразила уверенность, что профессионализм, широкий опыт и годы работы Энао в этом министерстве будут способствовать восстановлению и развитию энергетического сектора - "фундаментальной опоры экономического роста и благополучия венесуэльского народа".
Паула Энао — инженер-нефтяник, много лет работающая в системе управления энергетическим сектором Венесуэлы. До назначения министром занимала должность заместителя министра углеводородов и курировала вопросы добычи и развития нефтегазовой отрасли. Ранее работала в структурах профильного министерства и участвовала в реализации государственной политики в нефтяной промышленности, включая взаимодействие со смешанными предприятиями и иностранными партнерами.
