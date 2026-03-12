https://1prime.ru/20260312/yuan-868235612.html

Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,5 рубля

Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,5 рубля - 12.03.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,5 рубля

Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 12.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-12T10:05+0300

2026-03-12T10:05+0300

2026-03-12T10:16+0300

китайский юань

рынок

торги

юань

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,5 рубля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, юань, мосбиржа