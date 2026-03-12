https://1prime.ru/20260312/yuan-868235612.html
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,5 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,5 рубля - 12.03.2026
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,5 рубля
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
2026-03-12T10:05+0300
2026-03-12T10:05+0300
2026-03-12T10:16+0300
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается до 11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск снижался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,5 рубля.
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,5 рубля
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже снизился на 2 копейки, до 11,5 рубля