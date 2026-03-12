Курс юаня вырос до 11,59 руб

https://1prime.ru/20260312/yuan-868254770.html

2026-03-12T19:52+0300

китайский юань

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 7 копеек и составил 11,59 рубля.

2026

