Курс юаня на Мосбирже обновил максимум года
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг вырос и обновил максимум 2026 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 7 копеек и составил 11,59 рубля. Курсовой коридор составил 11,47-11,61 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,75 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во второй половине торгов четверга повышался, закрепляясь выше психологического уровня 11,5 рубля. В итоге он вырос третий день подряд и обновил максимум с сентября прошлого года. "Курс юаня в четверг вырос, что неудивительно на фоне динамики индикатора стоимости юаневой ликвидности (RUSFARCNY), который сегодня показал значение 11,53% годовых. Юань становится более дефицитным на фоне прекращения продаж валюты по бюджетному правилу", - комментирует Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". Стоимость нефти к 22.15 мск росла на 10,2%, до 101,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 99,7 пункта. Прогнозы Курс рубля равнодушен к ралли на сырьевом рынке, говорит Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "В случае устойчиво высоких цен эффект от них проявится к концу апреля-началу мая. Тогда ослабление рубля приостановится. В ближайшее время тренд на ослабление рубля, вероятно, продолжится. Прогноз на завтра - 11,4-11,7 рубля за юань, 78,5-80,5 рубля за доллар", - добавляет он. Цены на нефть остаются волатильны и все еще имеют тенденцию к росту, и это удерживает курс на значениях 78-79 рублей за доллар, отмечает Наталия Орлова из Альфа-банка. "Чем больше времени проходит с начала вооруженного конфликта между США/Израилем и Ираном, тем более проявленными становятся сценарии роста инфляционных рисков как для мировой экономики, так и для России. При этом выгоды, которая сулила ситуация для российских экспортеров, пока не особо заметны - и дисконт российской нефти остается высоким, и прямые поставки в Индию и Китай не выросли", - добавляет она, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
