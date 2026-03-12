Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США поразились инциденту между Зеленским и Будановым* - 12.03.2026
Спецоперация на Украине
В США поразились инциденту между Зеленским и Будановым*
В США поразились инциденту между Зеленским и Будановом*
По мнению военного аналитика и бывшего разведчика Скотта Риттера, конфликт между Владимиром Зеленским, главой его офиса Кириллом Будановым и экс-главкомом ВСУ... | 12.03.2026
2026-03-12T07:12+0300
2026-03-12T07:12+0300
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. По мнению военного аналитика и бывшего разведчика Скотта Риттера, конфликт между Владимиром Зеленским, главой его офиса Кириллом Будановым и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным делает устранение главы киевского управления нецелесообразным для России. Это мнение он выразил в интервью профессорe Гленну Диесену на его YouTube-канале."Сейчас мы наблюдаем политическую смертельную схватку между Зеленским, Залужным и Будановым*. Удар России по Банковой буквально превратит Зеленского в то, чем Россия не хочет его видеть – в лидера военного времени, обладающего авторитетом, что оправдает все его действия. Поэтому бездействие России – это, пожалуй, лучший вариант, позволить Украине деградировать", — рассказал эксперт.Он отметил, что продолжение пребывания Зеленского на посту главы Украины приведет к неизбежному ослаблению украинского руководства."Убийство Зеленского, вызвало бы бурную реакцию в России. Этот человек — собака. Он — преступник. Он нацист. Он совершил ужасные преступления, атакуя российских мирных жителей. Это было бы очень приятно сделать. Но в стратегическом плане задача России — вывести Украину из-под влияния Европы и США, искоренить украинский национализм и сделать ее нейтральной страной. &lt;…&gt; В настоящий момент Зеленский считается одним из худших возможных лидеров для Украины. Чем дольше Зеленский правит Украиной, тем лучше для России", — подытожил Риттер.Новые выборы главы Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отметил, что выборы "несвоевременны". Его полномочия формально завершились еще 20 мая два года назад, однако в Киеве настаивают на его легитимности вплоть до нового голосования.Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos, Зеленский уступает в рейтинге доверия Кириллу Буданову* и Валерию Залужному.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
07:12 12.03.2026
 
В США поразились инциденту между Зеленским и Будановым*

Аналитик Риттер: Зеленский, Залужный и Буданов уже начали политическую борьбу

© Фото : Пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. По мнению военного аналитика и бывшего разведчика Скотта Риттера, конфликт между Владимиром Зеленским, главой его офиса Кириллом Будановым и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным делает устранение главы киевского управления нецелесообразным для России. Это мнение он выразил в интервью профессорe Гленну Диесену на его YouTube-канале.
"Сейчас мы наблюдаем политическую смертельную схватку между Зеленским, Залужным и Будановым*. Удар России по Банковой буквально превратит Зеленского в то, чем Россия не хочет его видеть – в лидера военного времени, обладающего авторитетом, что оправдает все его действия. Поэтому бездействие России – это, пожалуй, лучший вариант, позволить Украине деградировать", — рассказал эксперт.
Он отметил, что продолжение пребывания Зеленского на посту главы Украины приведет к неизбежному ослаблению украинского руководства.
"Убийство Зеленского, вызвало бы бурную реакцию в России. Этот человек — собака. Он — преступник. Он нацист. Он совершил ужасные преступления, атакуя российских мирных жителей. Это было бы очень приятно сделать. Но в стратегическом плане задача России — вывести Украину из-под влияния Европы и США, искоренить украинский национализм и сделать ее нейтральной страной. <…> В настоящий момент Зеленский считается одним из худших возможных лидеров для Украины. Чем дольше Зеленский правит Украиной, тем лучше для России", — подытожил Риттер.
Новые выборы главы Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский отметил, что выборы "несвоевременны". Его полномочия формально завершились еще 20 мая два года назад, однако в Киеве настаивают на его легитимности вплоть до нового голосования.
Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos, Зеленский уступает в рейтинге доверия Кириллу Буданову* и Валерию Залужному.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
