Зеленский сделал громкое заявление о Путине

Зеленский сделал громкое заявление о Путине - 12.03.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал громкое заявление о Путине

Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны Вашингтона для окончания конфликта и отсутствие сильного давления на главу России Владимира Путина. Об... | 12.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны Вашингтона для окончания конфликта и отсутствие сильного давления на главу России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Politico."Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", — сказал он.Издание отмечает, что комментарии главы киевского режима прозвучали спустя неделю после того, как Трамп вновь выразил недовольство Зеленским, заявив, что украинскому лидеру нужно "взять себя в руки" и заключить сделку.Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, он длился около часа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал коллеге о ситуации в зоне СВО. Также они обсудили Иран, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.

