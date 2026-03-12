Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление о Путине - 12.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260312/zelenskiy-868233523.html
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Зеленский сделал громкое заявление о Путине - 12.03.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны Вашингтона для окончания конфликта и отсутствие сильного давления на главу России Владимира Путина. Об... | 12.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-12T08:49+0300
2026-03-12T08:49+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
владимир путин
вашингтон
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны Вашингтона для окончания конфликта и отсутствие сильного давления на главу России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Politico."Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", — сказал он.Издание отмечает, что комментарии главы киевского режима прозвучали спустя неделю после того, как Трамп вновь выразил недовольство Зеленским, заявив, что украинскому лидеру нужно "взять себя в руки" и заключить сделку.Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, он длился около часа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал коллеге о ситуации в зоне СВО. Также они обсудили Иран, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.
https://1prime.ru/20260304/krym-868009650.html
вашингтон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, владимир путин, вашингтон, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ВАШИНГТОН, УКРАИНА
08:49 12.03.2026
 
Зеленский сделал громкое заявление о Путине

Зеленский пожаловался на давление со стороны США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался на давление со стороны Вашингтона для окончания конфликта и отсутствие сильного давления на главу России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Politico.

"Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", — сказал он.

Издание отмечает, что комментарии главы киевского режима прозвучали спустя неделю после того, как Трамп вновь выразил недовольство Зеленским, заявив, что украинскому лидеру нужно "взять себя в руки" и заключить сделку.

Путин и Трамп провели телефонный разговор вечером в понедельник, он длился около часа. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, российский лидер рассказал коллеге о ситуации в зоне СВО. Также они обсудили Иран, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.
Вид на Ялту - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
"Очень быстро". На Западе сделали внезапное заявление о Крыме и Донбассе
4 марта, 15:59
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВАШИНГТОНУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала