https://1prime.ru/20260313/aksakov-868284919.html

Цена на нефть может взлететь в два или три раза, считает Аксаков

2026-03-13T17:01+0300

экономика

нефть

иран

анатолий аксаков

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/10/864578616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_488146ba4e98ef2af1b8d7166780bcc0.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что цена на нефть может взлететь в два или три раза по сравнению с тем, что было перед иранскими событиями, как только ее запасы начнут исчерпываться. Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона. "Но как только запасы начнут исчерпываться, а они уже близки к этому, цена на нефть может взлететь в два или три раза по сравнению с тем, что было перед иранскими событиями", - сказал Аксаков "Парламентской газете". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260313/dmitriev-868284253.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

