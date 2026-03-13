Цена на нефть может взлететь в два или три раза, считает Аксаков - 13.03.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть может взлететь в два или три раза, считает Аксаков
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что цена на нефть может взлететь в два или три раза по сравнению с тем, что было перед иранскими событиями, как только ее запасы начнут исчерпываться.
Американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"Но как только запасы начнут исчерпываться, а они уже близки к этому, цена на нефть может взлететь в два или три раза по сравнению с тем, что было перед иранскими событиями", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
