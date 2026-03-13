В США снова выросла средняя цена на бензин - 13.03.2026, ПРАЙМ
В США снова выросла средняя цена на бензин
Средняя цена на бензин в США в пятницу снова выросла и достигла отметки в 3,63 доллара за галлон (около 3,8 литра), следует из опубликованных данных... | 13.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США в пятницу снова выросла и достигла отметки в 3,63 доллара за галлон (около 3,8 литра), следует из опубликованных данных Американской автомобильной ассоциации (ААА). Бензин в США стал дорожать с начала операции США против Ирана. За сутки в среднем по стране он вырос в цене более чем на 4 цента. Дороже всего бензин обходится в Калифорнии, где автомобилисты вынуждены платить больше 5,4 доллара за галлон. В штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Аризона и Гавайи цена превышает 4 доллара. Самый дешевый бензин в штате Канзас - там он стоит почти 3,08 доллара за галлон. Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США в пятницу снова выросла и достигла отметки в 3,63 доллара за галлон (около 3,8 литра), следует из опубликованных данных Американской автомобильной ассоциации (ААА).
Бензин в США стал дорожать с начала операции США против Ирана. За сутки в среднем по стране он вырос в цене более чем на 4 цента.
Дороже всего бензин обходится в Калифорнии, где автомобилисты вынуждены платить больше 5,4 доллара за галлон. В штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Аризона и Гавайи цена превышает 4 доллара. Самый дешевый бензин в штате Канзас - там он стоит почти 3,08 доллара за галлон.
Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.
