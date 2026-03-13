https://1prime.ru/20260313/benzin-868284568.html

В США снова выросла средняя цена на бензин

Средняя цена на бензин в США в пятницу снова выросла и достигла отметки в 3,63 доллара за галлон (около 3,8 литра), следует из опубликованных данных...

2026-03-13T16:46+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/45/841424567_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9cfbbfc926bd4f6660e696627486e1ab.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США в пятницу снова выросла и достигла отметки в 3,63 доллара за галлон (около 3,8 литра), следует из опубликованных данных Американской автомобильной ассоциации (ААА). Бензин в США стал дорожать с начала операции США против Ирана. За сутки в среднем по стране он вырос в цене более чем на 4 цента. Дороже всего бензин обходится в Калифорнии, где автомобилисты вынуждены платить больше 5,4 доллара за галлон. В штатах Вашингтон, Орегон, Невада, Аризона и Гавайи цена превышает 4 доллара. Самый дешевый бензин в штате Канзас - там он стоит почти 3,08 доллара за галлон. Вопрос цены на бензин в США используется в качестве политического аргумента в партийных спорах. Антирекорд стоимости принадлежит администрации бывшего президента Джо Байдена: в июне 2022 года средняя цена галлона превысила 5 долларов. Президент США Дональд Трамп неоднократно обращал на это внимание в ходе своей избирательной кампании. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

https://1prime.ru/20260313/mintorg-868283224.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

