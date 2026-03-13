Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США признали, что без российской нефти рынок нестабилен, заявил Дмитриев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260313/dmitriev-868271497.html
США признали, что без российской нефти рынок нестабилен, заявил Дмитриев
США признали, что без российской нефти рынок нестабилен, заявил Дмитриев - 13.03.2026, ПРАЙМ
США признали, что без российской нефти рынок нестабилен, заявил Дмитриев
США, снимая ограничения с российской нефти, фактически признают, что без нее глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, заявил... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T08:14+0300
2026-03-13T08:14+0300
энергетика
нефть
россия
сша
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867207920_226:392:3057:1984_1920x0_80_0_0_0e471b3a2ca963d50d5c7b5e265a4945.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США, снимая ограничения с российской нефти, фактически признают, что без нее глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20260312/dmitriev-868258437.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/05/867207920_571:184:3057:2048_1920x0_80_0_0_8e850e8f2329b3ec5ccd4655a76a1535.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, сша, кирилл дмитриев
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев
08:14 13.03.2026
 
США признали, что без российской нефти рынок нестабилен, заявил Дмитриев

Дмитриев: США признали, что без российской нефти энергетика не может оставаться стабильной

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США, снимая ограничения с российской нефти, фактически признают, что без нее глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Дмитриев оценил последствия ближневосточного кризиса
Вчера, 22:00
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯСШАКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала