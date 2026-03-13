https://1prime.ru/20260313/dmitriev-868271497.html
США признали, что без российской нефти рынок нестабилен, заявил Дмитриев
2026-03-13T08:14+0300
энергетика
нефть
россия
сша
кирилл дмитриев
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. США, снимая ограничения с российской нефти, фактически признают, что без нее глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
сша
