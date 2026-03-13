Выход из энергокризиса невозможен без России, заявил Дмитриев
2026-03-13T17:08+0300
энергетика
нефть
сша
рф
кирилл дмитриев
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Выход из энергетического кризиса невозможен без российской энергетики, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Без российской энергетики невозможен выход из энергетического кризиса", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Он также допустил, что доходы бюджета РФ от смягчения санкций США в отношении российской нефти могут превысить 10 миллиардов долларов. Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США опубликовало генеральную лицензию, где отмечается, что Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Дмитриев ранее оценил, что снятие ограничений США коснется 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
