Выход из энергокризиса невозможен без России, заявил Дмитриев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Выход из энергокризиса невозможен без России, заявил Дмитриев
2026-03-13T17:08+0300
Глава РФПИ Дмитриев: выход из энергетического кризиса невозможен без России

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Выход из энергетического кризиса невозможен без российской энергетики, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Без российской энергетики невозможен выход из энергетического кризиса", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Он также допустил, что доходы бюджета РФ от смягчения санкций США в отношении российской нефти могут превысить 10 миллиардов долларов.
Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США опубликовало генеральную лицензию, где отмечается, что Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
Дмитриев ранее оценил, что снятие ограничений США коснется 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Новое решение Трампа по России поразило США
16:05
 
ЭнергетикаНефтьСШАРФКирилл Дмитриев
 
 
