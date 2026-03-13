Выход из энергокризиса невозможен без России, заявил Дмитриев

Выход из энергокризиса невозможен без России, заявил Дмитриев - 13.03.2026, ПРАЙМ

Выход из энергокризиса невозможен без России, заявил Дмитриев

Выход из энергетического кризиса невозможен без российской энергетики, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T17:08+0300

2026-03-13T17:08+0300

2026-03-13T17:08+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Выход из энергетического кризиса невозможен без российской энергетики, уверен глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Без российской энергетики невозможен выход из энергетического кризиса", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Он также допустил, что доходы бюджета РФ от смягчения санкций США в отношении российской нефти могут превысить 10 миллиардов долларов. Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США опубликовало генеральную лицензию, где отмечается, что Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Дмитриев ранее оценил, что снятие ограничений США коснется 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

нефть, сша, рф, кирилл дмитриев