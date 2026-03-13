https://1prime.ru/20260313/egipet-868269208.html

Египет стал лидером по спросу среди россиян в апреле

Египет стал лидером по спросу среди россиян в апреле - 13.03.2026, ПРАЙМ

Египет стал лидером по спросу среди россиян в апреле

Египет стал лидером по спросу в апреле среди российских туристов на фоне фактического закрытия стран Ближнего Востока, часть туристов также переориентируется на | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T07:07+0300

2026-03-13T07:07+0300

2026-03-13T07:07+0300

туризм

бизнес

россия

египет

ближний восток

таиланд

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868269208.jpg?1773374863

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Египет стал лидером по спросу в апреле среди российских туристов на фоне фактического закрытия стран Ближнего Востока, часть туристов также переориентируется на курорты Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Лидером спроса после фактического закрытия Ближнего Востока стал Египет. Египет - это наиболее доступное по цене и обеспеченное перевозкой направление, где в апреле — идеальный сезон. Часть спроса перейдет на Юго-Восточную Азию", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о лидирующих направлениях в апреле среди россиян. По его словам, отдохнуть в Египте можно по цене от 130 тысяч рублей на двоих. Среди направлений Юго-Восточной Азии выделяются Таиланд и Южный Вьетнам - остров Фукуок и регион Фантьет. По словам эксперта, на этих направлениях до конца апреля сохраняется максимально комфортная погода. Кроме того, летают прямые рейсы. Так, стоимость отдыха в Таиланде на двоих вместе с перелетом начинается от 210 тысяч рублей, а отдых во Вьетнаме обойдется туристам от 180 тысяч, поделился Мурадян. Он также отметил, что конец апреля считается началом высокого пляжного сезона в Анталье. Раннее бронирование в этом году курортов Турции идет с опережением прошлогодних показателей и в апреле спрос достаточно высокий. "В конце апреля сюда можно отправиться за сумму от 130-140 тысяч рублей за двоих", - заключил Мурадян.

египет

ближний восток

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, египет, ближний восток, таиланд, атор