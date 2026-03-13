Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260313/ekspert-868266766.html
Эксперт рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть
Эксперт рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть - 13.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть
Япония начнет закупать российскую нефть, если США на фоне кризиса на Ближнем Востоке снимут санкции, такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T03:57+0300
2026-03-13T03:57+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
япония
сша
ближний восток
"сахалин-1"
сахалин-2
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868266766.jpg?1773363442
ТОКИО, 13 мар – ПРАЙМ. Япония начнет закупать российскую нефть, если США на фоне кризиса на Ближнем Востоке снимут санкции, такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума. "Конечно будет. Ведь именно для того, чтобы покупать российскую нефть, Япония инвестировала в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Для того, чтобы иметь возможность покупать нефть, Япония помогла с разработкой этих проектов. И если Япония вернется к своей прежней энергетической политике – это будет правильно", - сказал Асадзума. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
япония
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, япония, сша, ближний восток, "сахалин-1", сахалин-2
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, "Сахалин-1", Сахалин-2
03:57 13.03.2026
 
Эксперт рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть

Эксперт Асадзума: Япония начнет закупать российскую нефть, если США снимут санкции

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОКИО, 13 мар – ПРАЙМ. Япония начнет закупать российскую нефть, если США на фоне кризиса на Ближнем Востоке снимут санкции, такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
"Конечно будет. Ведь именно для того, чтобы покупать российскую нефть, Япония инвестировала в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Для того, чтобы иметь возможность покупать нефть, Япония помогла с разработкой этих проектов. И если Япония вернется к своей прежней энергетической политике – это будет правильно", - сказал Асадзума.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаЯПОНИЯСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК"Сахалин-1"Сахалин-2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала