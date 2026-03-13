https://1prime.ru/20260313/ekspert-868266766.html

Эксперт рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть

Эксперт рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть

ТОКИО, 13 мар – ПРАЙМ. Япония начнет закупать российскую нефть, если США на фоне кризиса на Ближнем Востоке снимут санкции, такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума. "Конечно будет. Ведь именно для того, чтобы покупать российскую нефть, Япония инвестировала в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Для того, чтобы иметь возможность покупать нефть, Япония помогла с разработкой этих проектов. И если Япония вернется к своей прежней энергетической политике – это будет правильно", - сказал Асадзума. Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

