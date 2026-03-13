Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260313/ekspert-868269064.html
Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива
Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива - 13.03.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива
Потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T07:01+0300
2026-03-13T07:01+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
иран
ближний восток
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868269064.jpg?1773374500
СТАМБУЛ, 13 мар – ПРАЙМ. Потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на энергоресурсы, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю. Ситуация, аналогичная сложившейся в Ормузском проливе, может повториться в еще одном проливе в случае, если США совершат стратегическую ошибку, заявил ранее катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский военный источник. На Ближнем Востоке расположены ключевые для мирового судоходства Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. По словам эксперта, Иран или лояльное ему правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) могут пойти на шаг по закрытию Баб-эль-Мандебского пролива. "Это событие может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов. Порядка 12% мировой торговли осуществляется через эту артерию, это один из ключевых маршрутов для контейнеровозов между Европой и Азией. В случае перекрытого Баб-эль-Мандебского пролива судам придется использовать Суэцкий канал или "обходить" Африку через мыс Доброй Надежды, в результате путь удлинится как минимум на 10-14 дней – а значит, и стоимость перевозок возрастет", - рассказал эксперт. В связи с этим возрастут расходы и на топливо, и на зарплаты морякам. "Вследствие этого пострадает не только логистический сектор – цены вырастут на любые импортные товары на полках во всем мире", - отметил Бёгюрджю. Эксперт отметил, что пролив используется и для перевозок СПГ и нефти из Персидского залива, в случае его блокировки мировым энергетическим рынкам будет нанесен еще один мощный удар. "Речь идет не только о Ближнем Востоке, а о стабильности всей глобальной экономики", - отметил эксперт. Кроме того, колоссальная доля торговли КНР с Европой осуществляется по морю через этот коридор, подчеркнул эксперт, а альтернативные варианты в виде железных дорог или авиации не позволяют перевозить аналогичные объемы. "Кризис в Баб-эль-Мандебском проливе способен поставить под угрозу экономику таких гигантов, как КНР и Индия", - отметил Бёгюрджю. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий. Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, иран, ближний восток, мид рф, мид
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД РФ, МИД
07:01 13.03.2026
 
Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива

Эксперт Бёгюрджю: блокировка Баб-эль-Мандебского пролива угрожает мировой экономике

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 13 мар – ПРАЙМ. Потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на энергоресурсы, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
Ситуация, аналогичная сложившейся в Ормузском проливе, может повториться в еще одном проливе в случае, если США совершат стратегическую ошибку, заявил ранее катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский военный источник. На Ближнем Востоке расположены ключевые для мирового судоходства Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив.
По словам эксперта, Иран или лояльное ему правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) могут пойти на шаг по закрытию Баб-эль-Мандебского пролива.
"Это событие может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов. Порядка 12% мировой торговли осуществляется через эту артерию, это один из ключевых маршрутов для контейнеровозов между Европой и Азией. В случае перекрытого Баб-эль-Мандебского пролива судам придется использовать Суэцкий канал или "обходить" Африку через мыс Доброй Надежды, в результате путь удлинится как минимум на 10-14 дней – а значит, и стоимость перевозок возрастет", - рассказал эксперт.
В связи с этим возрастут расходы и на топливо, и на зарплаты морякам.
"Вследствие этого пострадает не только логистический сектор – цены вырастут на любые импортные товары на полках во всем мире", - отметил Бёгюрджю.
Эксперт отметил, что пролив используется и для перевозок СПГ и нефти из Персидского залива, в случае его блокировки мировым энергетическим рынкам будет нанесен еще один мощный удар. "Речь идет не только о Ближнем Востоке, а о стабильности всей глобальной экономики", - отметил эксперт.
Кроме того, колоссальная доля торговли КНР с Европой осуществляется по морю через этот коридор, подчеркнул эксперт, а альтернативные варианты в виде железных дорог или авиации не позволяют перевозить аналогичные объемы. "Кризис в Баб-эль-Мандебском проливе способен поставить под угрозу экономику таких гигантов, как КНР и Индия", - отметил Бёгюрджю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала