Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива

Эксперт рассказал о последствиях блокировки Баб-эль-Мандебского пролива

2026-03-13T07:01+0300

СТАМБУЛ, 13 мар – ПРАЙМ. Потенциальная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива может поставить под угрозу всю мировую экономику и привести к росту цен почти на все товары, в том числе на энергоресурсы, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю. Ситуация, аналогичная сложившейся в Ормузском проливе, может повториться в еще одном проливе в случае, если США совершат стратегическую ошибку, заявил ранее катарскому телеканалу Al Jazeera высокопоставленный иранский военный источник. На Ближнем Востоке расположены ключевые для мирового судоходства Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. По словам эксперта, Иран или лояльное ему правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) могут пойти на шаг по закрытию Баб-эль-Мандебского пролива. "Это событие может запустить цепочку шокирующих для глобальной экономики ударов. Порядка 12% мировой торговли осуществляется через эту артерию, это один из ключевых маршрутов для контейнеровозов между Европой и Азией. В случае перекрытого Баб-эль-Мандебского пролива судам придется использовать Суэцкий канал или "обходить" Африку через мыс Доброй Надежды, в результате путь удлинится как минимум на 10-14 дней – а значит, и стоимость перевозок возрастет", - рассказал эксперт. В связи с этим возрастут расходы и на топливо, и на зарплаты морякам. "Вследствие этого пострадает не только логистический сектор – цены вырастут на любые импортные товары на полках во всем мире", - отметил Бёгюрджю. Эксперт отметил, что пролив используется и для перевозок СПГ и нефти из Персидского залива, в случае его блокировки мировым энергетическим рынкам будет нанесен еще один мощный удар. "Речь идет не только о Ближнем Востоке, а о стабильности всей глобальной экономики", - отметил эксперт. Кроме того, колоссальная доля торговли КНР с Европой осуществляется по морю через этот коридор, подчеркнул эксперт, а альтернативные варианты в виде железных дорог или авиации не позволяют перевозить аналогичные объемы. "Кризис в Баб-эль-Мандебском проливе способен поставить под угрозу экономику таких гигантов, как КНР и Индия", - отметил Бёгюрджю. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий. Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

