"Вернулись в 1990-е": в Финляндии пожаловались на трудности из-за России

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Строительный коллапс — новое жилье практически не строят, за два года в отрасли сократили 24 тысячи рабочих мест, а рынок оказался самым слабым в Северной Европе. О том, почему в Финляндии возникли такие проблемы, — в материале "Прайм"."Самый слабый""Строительство на рекордно низком уровне. В последний раз так мало запущенных проектов было во время рецессии 1990-х", — сообщил MTV Uutiset региональный директор компании Lujatalo Анри Суланкиви.В скандинавской NCC Group финский строительный рынок назвали слабым в Северной Европе.По данным Yle, к декабрю в стране сдали 12,5 тысячи новых квартир. В нулевые было порядка 32 тысяч. В городе Пори впервые за 25 лет не построили ни одного жилого дома."Были драйвером""Все давно застопорилось", — говорит управляющий директор Федерации бетонной промышленности Финляндии Юсси Маттила.Из-за санкционной войны и разрыва с Россией страна лишилась доступных по цене энергоресурсов и древесины, указывает старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова.Спрос на жилье низкий. Объекты, построенные несколько лет назад, до сих пор не распроданы. Жилой комплекс Nihdin Torni компании YITв Хельсинки простаивает с 2022-го.Финны не спешат тратиться, откладывают на черный день. Ведь работы можно лишиться в любой момент — компании постоянно банкротятся. Только в прошлом году разорились порядка четырех тысяч. Безработица — 10,4 процента.В 2024-м обанкротились несколько дочерних структур Lehto Group — крупнейшего застройщика: Lehto Asunnot, Lehto Tilat и Lehto Korjausrakentanmen.Объявила о несостоятельности и эстонская фирма с 30-летней историей, снабжавшая финские новостройки кухонной мебелью. В Финляндии принято продавать уже полностью меблированные квартиры."Положение не просто плачевное, а прямо-таки катастрофическое", —считает Тулупникова.Раньше драйвером отрасли были россияне, отмечает экономист Андрей Бархота. С 1994-го по 2022-й они приобрели более 6,5 тысячи объектов недвижимости. В 2025-м финские власти запретили такие сделки с гражданами России.Из-за прекращения турпотока упал спрос и на аренду, добавляет доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова."Может аукнуться"Низкие темпы строительства могут аукнуться в будущем, когда спрос начнет восстанавливаться, предупреждает генеральный директор "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.Надо ждать, когда закончится потребительская неопределенность и оживится рынок инвесторов, считает старший вице-президент по жилищному строительству компании YIT Southwest Finland Петтери Лайне.Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков уточняет: в случае отмены санкций и перехода к нормальному взаимодействию с Россией экономика Финляндии перейдет к росту. Улучшится ситуация и в строительной отрасли. Но того, что было до 2022-го, уже не вернуть.

