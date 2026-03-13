В Финляндии выступили с внезапным призывом по России - 13.03.2026, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с внезапным призывом по России
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на платформе X обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо и министру финансов Риикке Пурру с... | 13.03.2026, ПРАЙМ
Профессор Малинен призвал Финляндию закупать российскую нефть

Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на платформе X обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо и министру финансов Риикке Пурру с предложением начать закупки российской нефти.
"Пожалуйста, сделайте это", — написал он.
Профессор отреагировал таким образом на публикацию Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций и специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, который призвал страны приобретать российскую нефть и газ для поддержания стабильности энергоснабжения.
Минфин США в ночь на пятницу разрешил покупку российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Эта мера будет действовать до 08:01 11 апреля, и она касается ста миллионов баррелей.
В Кремле подчеркнули, что Вашингтон не собирается полностью снимать санкции, об этом заявил Песков. По его мнению, без крупных поставок российской нефти стабилизировать энергорынки невозможно.
Из-за конфликта между Израилем и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — важный маршрут для поставок энергоресурсов из стран Персидского залива на мировой рынок.
В понедельник нефть марки Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, увеличившись на 29-31 процент. Также возросла стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые котировки выросли там более чем вдвое.
 
