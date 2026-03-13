Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260313/indiya-868281236.html
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов - 13.03.2026, ПРАЙМ
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов
Индия за неделю увеличила производство сжиженного нефтяного газа на 30%, заявила представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T14:53+0300
2026-03-13T14:53+0300
энергетика
нефть
газ
иран
ближний восток
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Индия за неделю увеличила производство сжиженного нефтяного газа на 30%, заявила представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма. "Обеспечены бесперебойные поставки (сжиженного газа – ред.) для бытовых нужд. Аналогичным образом поставки сжиженного нефтяного газа осуществляются также в больницы и образовательные учреждения. На сегодняшний день объем внутреннего производства сжиженного нефтяного газа увеличился на 30%, по сравнению с показателями на 5 марта, наши нефтеперерабатывающие заводы в настоящее время производят на 30% больше сжиженного нефтяного газа", - сказала она в ходе ежедневного брифинга индийских министерств в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
https://1prime.ru/20260313/shri-lanka-868280585.html
https://1prime.ru/20260313/neft-868272846.html
иран
ближний восток
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, иран, ближний восток, сша
Энергетика, Нефть, Газ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
14:53 13.03.2026
 
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов

Шарма: Индия за неделю увеличила производство сжиженного нефтяного газа на 30%

© Фото : Unsplash/Arjan BillanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Arjan Billan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Индия за неделю увеличила производство сжиженного нефтяного газа на 30%, заявила представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма.
"Обеспечены бесперебойные поставки (сжиженного газа – ред.) для бытовых нужд. Аналогичным образом поставки сжиженного нефтяного газа осуществляются также в больницы и образовательные учреждения. На сегодняшний день объем внутреннего производства сжиженного нефтяного газа увеличился на 30%, по сравнению с показателями на 5 марта, наши нефтеперерабатывающие заводы в настоящее время производят на 30% больше сжиженного нефтяного газа", - сказала она в ходе ежедневного брифинга индийских министерств в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Флаг Шри-Ланки
Шри-Ланка обсуждает возможности поставки топлива из России, пишут СМИ
14:32
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России
09:24
 
ЭнергетикаНефтьГазИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала