Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов

2026-03-13T14:53+0300

энергетика

нефть

газ

иран

ближний восток

сша

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Индия за неделю увеличила производство сжиженного нефтяного газа на 30%, заявила представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма. "Обеспечены бесперебойные поставки (сжиженного газа – ред.) для бытовых нужд. Аналогичным образом поставки сжиженного нефтяного газа осуществляются также в больницы и образовательные учреждения. На сегодняшний день объем внутреннего производства сжиженного нефтяного газа увеличился на 30%, по сравнению с показателями на 5 марта, наши нефтеперерабатывающие заводы в настоящее время производят на 30% больше сжиженного нефтяного газа", - сказала она в ходе ежедневного брифинга индийских министерств в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

