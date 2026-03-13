https://1prime.ru/20260313/indiya-868281236.html
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов - 13.03.2026, ПРАЙМ
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов
Индия за неделю увеличила производство сжиженного нефтяного газа на 30%, заявила представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T14:53+0300
2026-03-13T14:53+0300
2026-03-13T14:53+0300
энергетика
нефть
газ
иран
ближний восток
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мар – ПРАЙМ. Индия за неделю увеличила производство сжиженного нефтяного газа на 30%, заявила представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма. "Обеспечены бесперебойные поставки (сжиженного газа – ред.) для бытовых нужд. Аналогичным образом поставки сжиженного нефтяного газа осуществляются также в больницы и образовательные учреждения. На сегодняшний день объем внутреннего производства сжиженного нефтяного газа увеличился на 30%, по сравнению с показателями на 5 марта, наши нефтеперерабатывающие заводы в настоящее время производят на 30% больше сжиженного нефтяного газа", - сказала она в ходе ежедневного брифинга индийских министерств в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
https://1prime.ru/20260313/shri-lanka-868280585.html
https://1prime.ru/20260313/neft-868272846.html
иран
ближний восток
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, иран, ближний восток, сша
Энергетика, Нефть, Газ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США
Индия за неделю увеличила производство сжиженного газа на 30 процентов
Шарма: Индия за неделю увеличила производство сжиженного нефтяного газа на 30%