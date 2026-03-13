На Кипре рассказали, когда хотят начать добычу газа на месторождении Кронос - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/kipr-868296511.html
На Кипре рассказали, когда хотят начать добычу газа на месторождении Кронос
2026-03-13T23:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76914/40/769144041_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_df11ddafc2abe76c920b2f33b9d46e52.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Кипр планирует начать добычу газа на морском месторождении Кронос к 2028 году, сообщил министр энергетики страны Михалис Дамианос на фоне напряженной ситуации с поставками в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Надеюсь, что к 2028 году у нас будет газ", - заявил Дамианос агентству Рейтер в рамках обсуждения развития месторождения. Рейтер добавляет, что добытый на Кроносе газ будет использоваться для экспорта. Как указывает агентство, Кипр обнаружил от 15 до 18 триллионов кубических футов газа в шести районах своей исключительной экономической зоны, однако разработка идет медленно, поскольку залежи разбросаны по нескольким морским блокам и требуют принятия отдельных инвестиционных решений. По словам кипрского министра энергетики, эскалация конфликта на Ближнем Востоке указала на необходимость дальнейшей разработки этих запасов. "Я считаю, что в целом кризис на Ближнем Востоке показывает, что нам следует разрабатывать наши запасы… Разработка запасов в Восточном Средиземноморье должна стать приоритетом не только для Кипра, но и для всего ЕС в целом", - сказал Дамианос. Он также сообщил о возможности строительства на острове экспортного терминала сжиженного природного газа (СПГ), однако это будет зависеть от более крупных открытий месторождений газа. Кипр также реализует крупные инфраструктурные проекты в области электроэнергетики, в частности, строительство межсистемной линии электропередач "Греция-Кипр-Израиль". Дамианос отметил, что этот проект важен с точки зрения надежности электроснабжения страны.
https://1prime.ru/20260312/prognoz-868247010.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76914/40/769144041_114:0:1447:1000_1920x0_80_0_0_3698db2fdfeba589ed193289f9069794.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© fotolia.com / Alexander Lebedev Флаг Кипра
Флаг Кипра - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Флаг Кипра. Архивное фото
© fotolia.com / Alexander Lebedev
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Рейтинговое агентство Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе
12 марта, 15:54
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала