На Кипре рассказали, когда хотят начать добычу газа на месторождении Кронос

Кипр планирует начать добычу газа на морском месторождении Кронос к 2028 году, сообщил министр энергетики страны Михалис Дамианос на фоне напряженной ситуации с | 13.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Кипр планирует начать добычу газа на морском месторождении Кронос к 2028 году, сообщил министр энергетики страны Михалис Дамианос на фоне напряженной ситуации с поставками в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. "Надеюсь, что к 2028 году у нас будет газ", - заявил Дамианос агентству Рейтер в рамках обсуждения развития месторождения. Рейтер добавляет, что добытый на Кроносе газ будет использоваться для экспорта. Как указывает агентство, Кипр обнаружил от 15 до 18 триллионов кубических футов газа в шести районах своей исключительной экономической зоны, однако разработка идет медленно, поскольку залежи разбросаны по нескольким морским блокам и требуют принятия отдельных инвестиционных решений. По словам кипрского министра энергетики, эскалация конфликта на Ближнем Востоке указала на необходимость дальнейшей разработки этих запасов. "Я считаю, что в целом кризис на Ближнем Востоке показывает, что нам следует разрабатывать наши запасы… Разработка запасов в Восточном Средиземноморье должна стать приоритетом не только для Кипра, но и для всего ЕС в целом", - сказал Дамианос. Он также сообщил о возможности строительства на острове экспортного терминала сжиженного природного газа (СПГ), однако это будет зависеть от более крупных открытий месторождений газа. Кипр также реализует крупные инфраструктурные проекты в области электроэнергетики, в частности, строительство межсистемной линии электропередач "Греция-Кипр-Израиль". Дамианос отметил, что этот проект важен с точки зрения надежности электроснабжения страны.

