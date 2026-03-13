https://1prime.ru/20260313/konfety-868279952.html

Совет ЕЭК принял решение о маркировке отдельных видов кондитерских изделий

2026-03-13T14:09+0300

бизнес

россия

евразийская экономическая комиссия

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/76287/94/762879493_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_442a56d1eea43dabd584fe266512f998.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил унифицированные правила маркировки отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке, сообщила в пятницу пресс-служба торгового блока ЕЭК. Как указно в сообщении, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий. "Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он подчеркнул, что маркировка будет производиться по унифицированным правилам с взаимным признанием кодов, чтобы исключить необходимость перемаркировки товаров при их обращении на территории ЕАЭС.

2026

Новости

бизнес, россия, евразийская экономическая комиссия, еаэс