Совет ЕЭК принял решение о маркировке отдельных видов кондитерских изделий
Совет ЕЭК принял решение о маркировке отдельных видов кондитерских изделий - 13.03.2026, ПРАЙМ
Совет ЕЭК принял решение о маркировке отдельных видов кондитерских изделий
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил унифицированные правила маркировки отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке,... | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил унифицированные правила маркировки отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке, сообщила в пятницу пресс-служба торгового блока ЕЭК. Как указно в сообщении, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий. "Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он подчеркнул, что маркировка будет производиться по унифицированным правилам с взаимным признанием кодов, чтобы исключить необходимость перемаркировки товаров при их обращении на территории ЕАЭС.
14:09 13.03.2026
 
Совет ЕЭК принял решение о маркировке отдельных видов кондитерских изделий

Совет ЕЭК одобрил унифицированные правила маркировки кондитерских изделий

Шоколадные конфеты. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил унифицированные правила маркировки отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке, сообщила в пятницу пресс-служба торгового блока ЕЭК.
Как указно в сообщении, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий.
В России с 1 марта будут маркировать колбасы и субпродукты
28 февраля, 17:37
28 февраля, 17:37
"Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он подчеркнул, что маркировка будет производиться по унифицированным правилам с взаимным признанием кодов, чтобы исключить необходимость перемаркировки товаров при их обращении на территории ЕАЭС.
В ЕЭК продлили антидемпинговую пошлину на стальные трубы из Китая
17 февраля, 12:47
17 февраля, 12:47
 
