Совет ЕЭК принял решение о маркировке отдельных видов кондитерских изделий
2026-03-13T14:09+0300
бизнес
россия
евразийская экономическая комиссия
еаэс
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил унифицированные правила маркировки отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке, сообщила в пятницу пресс-служба торгового блока ЕЭК. Как указно в сообщении, государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий. "Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Он подчеркнул, что маркировка будет производиться по унифицированным правилам с взаимным признанием кодов, чтобы исключить необходимость перемаркировки товаров при их обращении на территории ЕАЭС.
2026
