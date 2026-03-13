https://1prime.ru/20260313/likhachev--868278689.html

Лихачев указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики

2026-03-13T13:23+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев в ходе консультаций с делегацией МАГАТЭ указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики ни при каких обстоятельствах, сообщила российская госкорпорация "Росатом". Тринадцатого марта в Москве прошёл очередной раунд консультаций между российской делегацией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам обеспечения безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Делегации возглавили глава "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщили в "Росатоме". "Алексей Лихачев особо указал на недопустимость ударов по объектам атомной энергетики ни при каких обстоятельствах, подчеркнув, что превращать ЗАЭС или АЭС "Бушер" в мишени для атаки военными средствами – недопустимо и самоубийственно", - говорится в сообщении госкомпании.

