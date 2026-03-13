Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
13.03.2026
Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев
Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев
Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев
Уровень радиации вокруг иранских ядерных объектов, по которым пришлись удары, пока не менялся, но ситуация может измениться в любой момент, заявил глава... | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Уровень радиации вокруг иранских ядерных объектов, по которым пришлись удары, пока не менялся, но ситуация может измениться в любой момент, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К сожалению, удары были нанесены. Мы не знаем глубины и масштабов разрушений. Но то, что после этих ударов есть вероятность утечки радиации, это факт. Пока приборы ни международных организаций, ни национальные системы контроля не фиксируют изменения изотопного состава воздуха. Но это может произойти в любой момент", - сказал Лихачев журналистам.
16:23 13.03.2026
 
Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев

Лихачев: уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана пока не менялся

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Уровень радиации вокруг иранских ядерных объектов, по которым пришлись удары, пока не менялся, но ситуация может измениться в любой момент, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К сожалению, удары были нанесены. Мы не знаем глубины и масштабов разрушений. Но то, что после этих ударов есть вероятность утечки радиации, это факт. Пока приборы ни международных организаций, ни национальные системы контроля не фиксируют изменения изотопного состава воздуха. Но это может произойти в любой момент", - сказал Лихачев журналистам.
