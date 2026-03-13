https://1prime.ru/20260313/likhachev-868283819.html

Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев

2026-03-13T16:23+0300

энергетика

нефть

алексей лихачев

росатом

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Уровень радиации вокруг иранских ядерных объектов, по которым пришлись удары, пока не менялся, но ситуация может измениться в любой момент, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К сожалению, удары были нанесены. Мы не знаем глубины и масштабов разрушений. Но то, что после этих ударов есть вероятность утечки радиации, это факт. Пока приборы ни международных организаций, ни национальные системы контроля не фиксируют изменения изотопного состава воздуха. Но это может произойти в любой момент", - сказал Лихачев журналистам.

