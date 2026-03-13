https://1prime.ru/20260313/likhachev-868283819.html
Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев
Уровень радиации вокруг ядерных объектов Ирана не изменился, заявил Лихачев
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Уровень радиации вокруг иранских ядерных объектов, по которым пришлись удары, пока не менялся, но ситуация может измениться в любой момент, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К сожалению, удары были нанесены. Мы не знаем глубины и масштабов разрушений. Но то, что после этих ударов есть вероятность утечки радиации, это факт. Пока приборы ни международных организаций, ни национальные системы контроля не фиксируют изменения изотопного состава воздуха. Но это может произойти в любой момент", - сказал Лихачев журналистам.
