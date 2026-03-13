Минфин США разрешил сделки с PdVSA для поставок нефти на американский рынок
Минфин США разрешил ряд сделок с участием государственной венесуэльской компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок, следует из текст... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T23:38+0300
ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Минфин США разрешил ряд сделок с участием государственной венесуэльской компании PdVSA для поставок нефти на американский рынок, следует из текст соответствующей генеральной лицензии. "За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, разрешаются все операции, запрещенные Регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы. Сюда относятся сделки с участием правительства Венесуэлы, компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более", - говорится в тексте лицензии. Документ разрешает американским компаниям выполнять любые стандартные коммерческие действия с нефтью из Венесуэлы: от закупки и хранения до транспортировки и переработки при условии, что эти операции необходимы для последующего ввоза продукции на территорию США. При этом в тексте лицензии подчеркивается, что она не распространяется на любые сделки с участием лиц, находящихся в России, Иране, КНДР или на Кубе, а также зарегистрированных по законам этих стран.
Минфин США разрешил сделки с PdVSA для поставок нефти на американский рынок
