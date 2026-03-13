https://1prime.ru/20260313/minpromtorg-868281831.html

Переработка нефти на Омском НПЗ в 2025 году составила 22 миллиона тонн

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка на Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" по итогам 2025 года составила 22 миллиона тонн, сообщил Минпромторг. Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил в пятницу Омский НПЗ. Этот завод является одним из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России и одним из крупнейших в мире. "По итогам 2025 года годовой объем переработки нефти составил более 22 миллионов тонн. Это около 10% от всей российской переработки", - сказано в сообщении министерства. Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти". Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти. Помимо Омского НПЗ, "Газпром нефти" принадлежит Московский НПЗ, а также совместно с "Роснефтью" - НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Нефтепереработка всех НПЗ "Газпром нефти" по итогам 2024 года составила 42,9 миллиона тонн, что выше показателя 2023 года на 1,1%.

