Переработка нефти на Омском НПЗ в 2025 году составила 22 миллиона тонн - 13.03.2026
Переработка нефти на Омском НПЗ в 2025 году составила 22 миллиона тонн
Переработка нефти на Омском НПЗ в 2025 году составила 22 миллиона тонн - 13.03.2026, ПРАЙМ
Переработка нефти на Омском НПЗ в 2025 году составила 22 миллиона тонн
Нефтепереработка на Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" по итогам 2025 года составила 22 миллиона тонн, сообщил Минпромторг. | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка на Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" по итогам 2025 года составила 22 миллиона тонн, сообщил Минпромторг. Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил в пятницу Омский НПЗ. Этот завод является одним из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России и одним из крупнейших в мире. "По итогам 2025 года годовой объем переработки нефти составил более 22 миллионов тонн. Это около 10% от всей российской переработки", - сказано в сообщении министерства. Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти". Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти. Помимо Омского НПЗ, "Газпром нефти" принадлежит Московский НПЗ, а также совместно с "Роснефтью" - НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Нефтепереработка всех НПЗ "Газпром нефти" по итогам 2024 года составила 42,9 миллиона тонн, что выше показателя 2023 года на 1,1%.
15:22 13.03.2026 (обновлено: 15:23 13.03.2026)
 
Переработка нефти на Омском НПЗ в 2025 году составила 22 миллиона тонн

Минпромторг: нефтепереработка на Омском НПЗ по итогам 2025 года составила 22 миллиона тонн

© РИА Новости . Владимир Вяткин
Омский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").
Омский нефтеперерабатывающий завод Сибирской нефтяной компании (ныне Газпром нефть). - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Омский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка на Омском нефтеперерабатывающем заводе "Газпром нефти" по итогам 2025 года составила 22 миллиона тонн, сообщил Минпромторг.
Глава Минпромторга Антон Алиханов посетил в пятницу Омский НПЗ. Этот завод является одним из самых современных нефтеперерабатывающих предприятий России и одним из крупнейших в мире.
"По итогам 2025 года годовой объем переработки нефти составил более 22 миллионов тонн. Это около 10% от всей российской переработки", - сказано в сообщении министерства.
Омский НПЗ принадлежит "Газпром нефти". Предприятие входит в число крупнейших поставщиков моторных топлив на внутренний рынок: здесь производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Ежегодный объем переработки завода – более 21 миллиона тонн нефти.
Помимо Омского НПЗ, "Газпром нефти" принадлежит Московский НПЗ, а также совместно с "Роснефтью" - НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Нефтепереработка всех НПЗ "Газпром нефти" по итогам 2024 года составила 42,9 миллиона тонн, что выше показателя 2023 года на 1,1%.
Заголовок открываемого материала