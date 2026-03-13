https://1prime.ru/20260313/mintrans-868275489.html

Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минтранс представил президенту России Владимиру Путину план развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения в РФ, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Путин поручал до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в РФ с конкретными сроками и параметрами каждого проекта. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс. "Есть поручение президента о том, что мы должны представить некий план развития высокоскоростного и скоростного движения. Сегодня мы такой план представили. Надеюсь, когда президент решит, как мы дальше двигаемся, он будет публичным", - сообщил Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести". По его словам, с учетом таких долгосрочных системных целей до 2040 года планируется произвести в России порядка 260 поездов для ВСМ в стране. "Под это строятся предприятия… настраиваются все мощности", - указал Никитин. Он добавил, что в 2027 году должен быть запущен опытный поезд между Москвой и Тверью на строящейся ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.

