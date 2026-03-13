https://1prime.ru/20260313/mintrans-868281417.html
В Минтрансе сообщили о сохранении бумажных накладных для автоперевозок
В Минтрансе сообщили о сохранении бумажных накладных для автоперевозок - 13.03.2026, ПРАЙМ
В Минтрансе сообщили о сохранении бумажных накладных для автоперевозок
Минтранс России при переходе на электронный документооборот в автоперевозках грузов определит исключения для оформления транспортной накладной на бумаге,... | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минтранс России при переходе на электронный документооборот в автоперевозках грузов определит исключения для оформления транспортной накладной на бумаге, сообщило министерство. "Проект приказа разработан в рамках реализации норм 140-ФЗ о переходе на электронный документооборот и касается перевозок грузов автомобильным транспортом… С 1 сентября 2026 года цифровой формат отчетности станет обязательным для всех участников грузоперевозок. Однако в некоторых ситуациях будет допустимо использование документов на бумажном носителе", - говорится в сообщении Минтранса РФ в Мах. Так, бумажные документы можно будет использовать при осуществлении перевозок, в которых клиентом выступает иностранное физическое или юридическое лицо, а также в каботажных перевозках, осуществляемых иностранными представителями, зарегистрированными на территории одной из стран ЕАЭС. Также бумажные накладные можно будет использовать для доставки грузов для личных, семейных или домашних нужд, когда клиентом является физическое лицо. "Четко обозначенные исключения снижают риски и споры, дают участникам рынка понятные правила и обеспечивают плавный и безопасный переход к цифровым форматам, без сбоев в работе и лишних издержек", - отмечает министерство.
рф
В Минтрансе сообщили о сохранении бумажных накладных для автоперевозок
Минтранс определил исключения для оформления транспортной накладной в автоперевозках
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
"Проект приказа разработан в рамках реализации норм 140-ФЗ о переходе на электронный документооборот и касается перевозок грузов автомобильным транспортом… С 1 сентября 2026 года цифровой формат отчетности станет обязательным для всех участников грузоперевозок. Однако в некоторых ситуациях будет допустимо использование документов на бумажном носителе", - говорится в сообщении
Минтранса РФ
в Мах.
Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России
Так, бумажные документы можно будет использовать при осуществлении перевозок, в которых клиентом выступает иностранное физическое или юридическое лицо, а также в каботажных перевозках, осуществляемых иностранными представителями, зарегистрированными на территории одной из стран ЕАЭС
.
Также бумажные накладные можно будет использовать для доставки грузов для личных, семейных или домашних нужд, когда клиентом является физическое лицо.
"Четко обозначенные исключения снижают риски и споры, дают участникам рынка понятные правила и обеспечивают плавный и безопасный переход к цифровым форматам, без сбоев в работе и лишних издержек", - отмечает министерство.
