https://1prime.ru/20260313/neft-868272846.html

Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России

Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России - 13.03.2026, ПРАЙМ

Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России

Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил журналистам заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T09:24+0300

2026-03-13T09:24+0300

2026-03-13T09:50+0300

энергетика

нефть

россия

таиланд

сша

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg

БАНГКОК, 13 фев – ПРАЙМ. Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил журналистам заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан. "Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что США прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы министерством энергетики Таиланда", - сказал вице-премьер Таиланда на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что в настоящее время Таиланд располагает запасами сырой нефти, которой хватит для переработки в нефтепродукты на 98 дней. В связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке под угрозой поставки нефти в Таиланд из Персидского залива, которые обычно составляют около 50% всех поставок нефти в страну, сказал Ратчакитпракан. "Еще 50% мы получаем из других источников. Сейчас и премьер-министр Анутхин Чанвиракун, и я, и другие члены кабинета делаем все возможное, чтобы найти альтернативные источники поставок нефти", - сказал он.Вице-премьер также сообщил журналистам, что начиная с 17 марта цены на бензин в Таиланде начнут постепенно расти после окончания 15-дневного периода дотаций на дизельное топливо и частично бензин из национального нефтяного фонда. Он подчеркнул, что рост цен будет постепенным, цены будут уточняться и повышаться раз в неделю.В пятницу цена бензина и дизельного топлива на АЗС в Бангкоке пока остается прежней, в пределах 85-95 центов за литр.Вице-премьер Ратчакитпракан заявил на брифинге, что розничные цены останутся на этом уровне до 16 марта включительно, а 16 марта состоится заседание национального совета по нефти и нефтепродуктам, на котором будет решаться вопрос о темпах повышения цен на дизтопливо и бензин."С дизельным топливом проще: мы уже увеличиваем разрешенную долю биодизеля до 7%, и это может дать возможность удерживать цены еще некоторое время. Мы все это будем считать на реальных цифрах к 16-му числу. С бензином это невозможно, нам придется постепенно повышать цены вслед за ростом цен на мировом рынке. На сегодня у нас уже сложилась ситуация, когда оптовые цены на бензин выше розничных, и это не может долго продолжаться", - сказал он.В течение последней недели правительство Таиланда ввело целый ряд мер контроля оптового рынка нефтепродуктов, в том числе повысив объем обязательных резервов нефтепродуктов для оптовиков с 1% до 1,5%, а также запретив частным лицам и компаниям, не имеющим лицензии на оптовую торговлю нефтепродуктами, накапливать нефтепродукты сверх повседневных потребностей.

https://1prime.ru/20260313/dmitriev-868271497.html

https://1prime.ru/20260312/italiya-868258108.html

https://1prime.ru/20260313/ssha-868266254.html

таиланд

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, таиланд, сша, ближний восток