Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260313/neft-868272846.html
Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России
Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России - 13.03.2026, ПРАЙМ
Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России
Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил журналистам заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T09:24+0300
2026-03-13T09:50+0300
энергетика
нефть
россия
таиланд
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
БАНГКОК, 13 фев – ПРАЙМ. Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил журналистам заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан. "Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что США прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы министерством энергетики Таиланда", - сказал вице-премьер Таиланда на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что в настоящее время Таиланд располагает запасами сырой нефти, которой хватит для переработки в нефтепродукты на 98 дней. В связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке под угрозой поставки нефти в Таиланд из Персидского залива, которые обычно составляют около 50% всех поставок нефти в страну, сказал Ратчакитпракан. "Еще 50% мы получаем из других источников. Сейчас и премьер-министр Анутхин Чанвиракун, и я, и другие члены кабинета делаем все возможное, чтобы найти альтернативные источники поставок нефти", - сказал он.Вице-премьер также сообщил журналистам, что начиная с 17 марта цены на бензин в Таиланде начнут постепенно расти после окончания 15-дневного периода дотаций на дизельное топливо и частично бензин из национального нефтяного фонда. Он подчеркнул, что рост цен будет постепенным, цены будут уточняться и повышаться раз в неделю.В пятницу цена бензина и дизельного топлива на АЗС в Бангкоке пока остается прежней, в пределах 85-95 центов за литр.Вице-премьер Ратчакитпракан заявил на брифинге, что розничные цены останутся на этом уровне до 16 марта включительно, а 16 марта состоится заседание национального совета по нефти и нефтепродуктам, на котором будет решаться вопрос о темпах повышения цен на дизтопливо и бензин."С дизельным топливом проще: мы уже увеличиваем разрешенную долю биодизеля до 7%, и это может дать возможность удерживать цены еще некоторое время. Мы все это будем считать на реальных цифрах к 16-му числу. С бензином это невозможно, нам придется постепенно повышать цены вслед за ростом цен на мировом рынке. На сегодня у нас уже сложилась ситуация, когда оптовые цены на бензин выше розничных, и это не может долго продолжаться", - сказал он.В течение последней недели правительство Таиланда ввело целый ряд мер контроля оптового рынка нефтепродуктов, в том числе повысив объем обязательных резервов нефтепродуктов для оптовиков с 1% до 1,5%, а также запретив частным лицам и компаниям, не имеющим лицензии на оптовую торговлю нефтепродуктами, накапливать нефтепродукты сверх повседневных потребностей.
https://1prime.ru/20260313/dmitriev-868271497.html
https://1prime.ru/20260312/italiya-868258108.html
https://1prime.ru/20260313/ssha-868266254.html
таиланд
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, таиланд, сша, ближний восток
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ТАИЛАНД, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
09:24 13.03.2026 (обновлено: 09:50 13.03.2026)
 
Таиланд заявил о готовности начать переговоры о поставках нефти из России

Вице-премьер Таиланда заявил о готовности начать переговоры с Россией о закупках нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БАНГКОК, 13 фев – ПРАЙМ. Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил журналистам заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан.
"Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что США прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы министерством энергетики Таиланда", - сказал вице-премьер Таиланда на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке.
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
США признали, что без российской нефти рынок нестабилен, заявил Дмитриев
08:14
Он также сообщил, что в настоящее время Таиланд располагает запасами сырой нефти, которой хватит для переработки в нефтепродукты на 98 дней.
В связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке под угрозой поставки нефти в Таиланд из Персидского залива, которые обычно составляют около 50% всех поставок нефти в страну, сказал Ратчакитпракан.
"Еще 50% мы получаем из других источников. Сейчас и премьер-министр Анутхин Чанвиракун, и я, и другие члены кабинета делаем все возможное, чтобы найти альтернативные источники поставок нефти", - сказал он.
Вице-премьер также сообщил журналистам, что начиная с 17 марта цены на бензин в Таиланде начнут постепенно расти после окончания 15-дневного периода дотаций на дизельное топливо и частично бензин из национального нефтяного фонда. Он подчеркнул, что рост цен будет постепенным, цены будут уточняться и повышаться раз в неделю.
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2026
Италия высвободит из резервов почти десять миллионов баррелей нефти
Вчера, 21:45
В пятницу цена бензина и дизельного топлива на АЗС в Бангкоке пока остается прежней, в пределах 85-95 центов за литр.
Вице-премьер Ратчакитпракан заявил на брифинге, что розничные цены останутся на этом уровне до 16 марта включительно, а 16 марта состоится заседание национального совета по нефти и нефтепродуктам, на котором будет решаться вопрос о темпах повышения цен на дизтопливо и бензин.
"С дизельным топливом проще: мы уже увеличиваем разрешенную долю биодизеля до 7%, и это может дать возможность удерживать цены еще некоторое время. Мы все это будем считать на реальных цифрах к 16-му числу. С бензином это невозможно, нам придется постепенно повышать цены вслед за ростом цен на мировом рынке. На сегодня у нас уже сложилась ситуация, когда оптовые цены на бензин выше розничных, и это не может долго продолжаться", - сказал он.
В течение последней недели правительство Таиланда ввело целый ряд мер контроля оптового рынка нефтепродуктов, в том числе повысив объем обязательных резервов нефтепродуктов для оптовиков с 1% до 1,5%, а также запретив частным лицам и компаниям, не имеющим лицензии на оптовую торговлю нефтепродуктами, накапливать нефтепродукты сверх повседневных потребностей.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
США разрешили покупку российской нефти, погруженной на суда до 12 марта
03:30
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯТАИЛАНДСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала