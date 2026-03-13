https://1prime.ru/20260313/neft-868274604.html

Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев

Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев - 13.03.2026, ПРАЙМ

Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев

Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T10:48+0300

2026-03-13T10:48+0300

2026-03-13T10:48+0300

нефть

россия

сша

таиланд

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан ранее в пятницу заявил журналистам, что Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти. "Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей", - прокомментировал Дмитриев в Telegram.

https://1prime.ru/20260313/dmitriev-868271497.html

сша

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, таиланд, кирилл дмитриев