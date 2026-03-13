Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260313/neft-868274604.html
Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев
Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев - 13.03.2026, ПРАЙМ
Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев
Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому... | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T10:48+0300
2026-03-13T10:48+0300
нефть
россия
сша
таиланд
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан ранее в пятницу заявил журналистам, что Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти. "Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей", - прокомментировал Дмитриев в Telegram.
https://1prime.ru/20260313/dmitriev-868271497.html
сша
таиланд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, сша, таиланд, кирилл дмитриев
Нефть, РОССИЯ, США, ТАИЛАНД, Кирилл Дмитриев
10:48 13.03.2026
 
Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев

Дмитриев: все больше стран начинают закупать российскую нефть

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан ранее в пятницу заявил журналистам, что Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти.
"Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей", - прокомментировал Дмитриев в Telegram.
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
США признали, что без российской нефти рынок нестабилен, заявил Дмитриев
08:14
 
НефтьРОССИЯСШАТАИЛАНДКирилл Дмитриев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала