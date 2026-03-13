https://1prime.ru/20260313/neft-868274604.html
Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев
2026-03-13T10:48+0300
нефть
россия
сша
таиланд
кирилл дмитриев
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Заместитель премьер-министра Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан ранее в пятницу заявил журналистам, что Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти. "Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей", - прокомментировал Дмитриев в Telegram.
сша
таиланд
нефть, россия, сша, таиланд, кирилл дмитриев
