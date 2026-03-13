Саудовская Аравия снизила нефтедобычу на 26%, сообщили СМИ - 13.03.2026, ПРАЙМ

Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 2,8 миллиона баррелей, или на 26% - до 8 миллионов баррелей в сутки из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванного...

2026-03-13T18:49+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 2,8 миллиона баррелей, или на 26% - до 8 миллионов баррелей в сутки из-за конфликта на Ближнем Востоке, вызванного нападением США и Израиля на Иран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия сократила нефтедобычу примерно на 2 млн баррелей в сутки до уровня около 8 млн баррелей в сутки после уменьшения объемов добычи на двух крупных морских месторождениях", - пишет агентство. Рейтер подчеркивает, что сокращение добычи нефти Саудовской Аравией до 8 миллионов баррелей в сутки является значительным снижением по сравнению с февралем, когда страна поставляла на рынок 10,111 миллиона баррелей в сутки и добывала 10,882 миллиона баррелей в сутки. Увеличение добычи в феврале, как полагает агентство, было планом действий на случай, если какой-либо удар США по Ирану нарушит цепочку поставок на Ближнем Востоке. Представители государственной нефтяной компании страны Saudi Aramco отказались дать комментарии агентству Рейтер. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

