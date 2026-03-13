https://1prime.ru/20260313/peskov-868278865.html

Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков

Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков - 13.03.2026, ПРАЙМ

Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков

Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T13:36+0300

2026-03-13T13:36+0300

2026-03-13T13:36+0300

энергетика

нефть

россия

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценили смягчение ограничений в отношении российских энергоносителей и ожидают ли дальнейших смягчений санкций на энергоресурсы из России.

https://1prime.ru/20260313/neft-868274604.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, дмитрий песков