https://1prime.ru/20260313/peskov-868278865.html
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков - 13.03.2026, ПРАЙМ
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков
Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T13:36+0300
2026-03-13T13:36+0300
2026-03-13T13:36+0300
энергетика
нефть
россия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценили смягчение ограничений в отношении российских энергоносителей и ожидают ли дальнейших смягчений санкций на энергоресурсы из России.
https://1prime.ru/20260313/neft-868274604.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, дмитрий песков
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков
Песков: без значительных объемов российской нефти стабилизация мирого рынка невозможна