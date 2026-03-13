Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260313/peskov-868278865.html
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков - 13.03.2026, ПРАЙМ
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков
Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T13:36+0300
2026-03-13T13:36+0300
энергетика
нефть
россия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценили смягчение ограничений в отношении российских энергоносителей и ожидают ли дальнейших смягчений санкций на энергоресурсы из России.
https://1prime.ru/20260313/neft-868274604.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0188e27332bea5b28e7e8badfc353f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, рф, дмитрий песков
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
13:36 13.03.2026
 
Без российской нефти стабилизация на рынке невозможна, заявил Песков

Песков: без значительных объемов российской нефти стабилизация мирого рынка невозможна

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценили смягчение ограничений в отношении российских энергоносителей и ожидают ли дальнейших смягчений санкций на энергоресурсы из России.
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Все больше стран начинают закупать российскую нефть, заявил Дмитриев
10:48
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯРФДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала