В партии краба-стригуна в Приморье обнаружили превышение содержания ртути

2026-03-13T05:27+0300

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар - ПРАЙМ. В партии краба-стригуна, выловленной в Японском море в Приморье, обнаружено превышение содержания ртути почти в три раза, сообщает Приморское управление Россельхознадзора. Нарушение по показателю "токсичные элементы" выявили 11 марта в партии варено-мороженых конечностей красного краба-стригуна весом почти 39 тонн. Конечности произвело предприятие из Сахалинской области в феврале 2026 года, сам краб был добыт в Японском море в подзоне Приморье. "В результате лабораторных испытаний в исследованном образце подтверждено превышение содержания ртути - почти в три раза от установленного норматива", - говорится в сообщении управления Россельхознадзора. Отмечается, что ртуть относится к высокоопасным токсичным веществам и удалить ее с помощью кулинарной обработки невозможно.

