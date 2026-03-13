https://1prime.ru/20260313/prodazhi-868268429.html

Риелторы ожидают роста продаж кладовых в новостройках Москвы

Риелторы ожидают роста продаж кладовых в новостройках Москвы

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Значительно сократившиеся продажи кладовых (келлеров) в московских новостройках могут вырасти в следующие два года на 25-30% - примерно до 16-17 тысяч сделок в год, рассказал РИА Недвижимость управляющий директор риелторской компании "Метриум" Руслан Сырцов. По данным "Циана", в 2025 году на первичном рынке Москвы было продано 12,8 тысячи кладовых, что на 21% меньше меньше, чем годом ранее. На фоне высоких ипотечных ставок многие покупатели решили отказаться от приобретения дополнительных помещений, в частности кладовых и машино-мест, пояснил главный аналитик компании Алексей Попов. По его подсчетам, количество продаж кладовых в январе-феврале 2026 года упало по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31% - до 1,8 тысячи, что сопоставимо со снижением на 34% числа сделок по продаже первичных квартир за тот же период. Однако, по мнению Сырцова, падение продаж носит временный характер, и вызвано в первую очередь жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ. "В ближайшие год-два продажи келлеров на рынке новостроек Москвы могут вырасти на 25-30%, то есть на 3-4 тысячи лотов. Рост продаж будет обусловлен главным образом отложенным спросом со стороны клиентов, которые не готовы совершать подобную покупку в период высоких ипотечных ставок", - пояснил он. С тем, что при дальнейшем снижении ставок рыночной ипотеки активизируется отложенный спрос и количество сделок существенно вырастет, согласен и ведущий эксперт риелторской компании "Этажи" Иван Золотарев. По его данным, сейчас на первичном рынке российской столицы представлено около 11,8 тысячи келлеров - почти на 20% меньше, чем годом ранее. С учетом снизившегося спроса прослеживается тренд на сокращение вывода таких площадей в продажу: застройщики придерживают определенный резерв, чтобы не затоваривать рынок, Сейчас средняя стоимость кладовой в жилом комплексе в Москве составляет 1,08 миллиона рублей - на 4% больше, чем год назад, и на 61% выше показателя начала 2024-го, привел данные Попов. По словам Золотарева, пока спрос остается ограниченным, цены будут расти сдержанно - на уровне плюс 5-8% в год, но если покупательский интерес к келлерам вернется, цены могут подскочить на 15% и более.

