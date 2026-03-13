Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло число займов к 23 Февраля и 8 Марта - 13.03.2026
В России выросло число займов к 23 Февраля и 8 Марта
В России выросло число займов к 23 Февраля и 8 Марта - 13.03.2026, ПРАЙМ
В России выросло число займов к 23 Февраля и 8 Марта
Жители России взяли на 15% больше займов к 23 февраля и 8 марта по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года, говорится в исследовании микрокредитной... | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Жители России взяли на 15% больше займов к 23 февраля и 8 марта по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года, говорится в исследовании микрокредитной компании "Альфа-Деньги", которое есть у РИА Новости. "В 2026 году россияне взяли на 15% больше займов к 23 февраля и 8 марта по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года. Мужчины активнее женщин пользовались заёмными средствами накануне праздников – в 57,5% случаев. При этом если смотреть на динамику год к году, женщины... оформили на 16,1% больше займов, чем в тот же период прошлого года, а мужчины – на 14,1%", - говорится в исследовании. При этом средняя величина займа выросла ещё значительнее - накануне 23 февраля этого года до 21 838 рублей с 13 995 рублей в прошлом году, а перед 8 марта - до 22 835 с 13 697 рублей. Наибольшее количество займов перед праздниками оформили мужчины в возрасте до 30 лет - 25% от общего числа. На втором месте мужчины 30–40 лет (19%), далее следуют женщины до 30 лет и 30–40 лет - по 14% соответственно, говорится также в материалах. По данным исследования, наиболее востребованными в этом году оказались "займы до зарплаты" - их оформили 69,3% мужчин и женщин. В прошлом году на этот продукт приходилось чуть больше выдач в целом по портфелю. "Кредитный лимит использовали 18,6%: за год количество выдач по этому продукту выросло в четыре раза. Далее по популярности следуют среднесрочные займы на более крупные суммы - 12,1% от общего количества. Их число выросло на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщается в материалах. Больше всего заёмных средств накануне праздников взяли в Москве. "За год этот показатель вырос на 27%. Также среди лидеров Санкт-Петербург (+19,9%), Екатеринбург (+22,7%), Новосибирск (+23,7%) и Краснодар (+29,6%)", - отмечается в исследовании. Далее идут Казань, Красноярск, Омск, Челябинск и Уфа. Средний рост количества займов в этих пяти городах составил 18,2%, заключили там.
03:18 13.03.2026 (обновлено: 03:37 13.03.2026)
 
В России выросло число займов к 23 Февраля и 8 Марта

РИА Новости: россияне взяли на 15% больше займов к 23 Февраля и 8 Марта

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Жители России взяли на 15% больше займов к 23 февраля и 8 марта по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года, говорится в исследовании микрокредитной компании "Альфа-Деньги", которое есть у РИА Новости.
"В 2026 году россияне взяли на 15% больше займов к 23 февраля и 8 марта по сравнению с предпраздничным периодом прошлого года. Мужчины активнее женщин пользовались заёмными средствами накануне праздников – в 57,5% случаев. При этом если смотреть на динамику год к году, женщины... оформили на 16,1% больше займов, чем в тот же период прошлого года, а мужчины – на 14,1%", - говорится в исследовании.
При этом средняя величина займа выросла ещё значительнее - накануне 23 февраля этого года до 21 838 рублей с 13 995 рублей в прошлом году, а перед 8 марта - до 22 835 с 13 697 рублей.
Наибольшее количество займов перед праздниками оформили мужчины в возрасте до 30 лет - 25% от общего числа. На втором месте мужчины 30–40 лет (19%), далее следуют женщины до 30 лет и 30–40 лет - по 14% соответственно, говорится также в материалах.
По данным исследования, наиболее востребованными в этом году оказались "займы до зарплаты" - их оформили 69,3% мужчин и женщин. В прошлом году на этот продукт приходилось чуть больше выдач в целом по портфелю.
"Кредитный лимит использовали 18,6%: за год количество выдач по этому продукту выросло в четыре раза. Далее по популярности следуют среднесрочные займы на более крупные суммы - 12,1% от общего количества. Их число выросло на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщается в материалах.
Больше всего заёмных средств накануне праздников взяли в Москве. "За год этот показатель вырос на 27%. Также среди лидеров Санкт-Петербург (+19,9%), Екатеринбург (+22,7%), Новосибирск (+23,7%) и Краснодар (+29,6%)", - отмечается в исследовании.
Далее идут Казань, Красноярск, Омск, Челябинск и Уфа. Средний рост количества займов в этих пяти городах составил 18,2%, заключили там.
 
