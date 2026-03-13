Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД назвали самое длинное название станции в России
Железнодорожная станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский имеет самое длинное название из всех в России, оно состоит из 40 знаков, рассказали РИА Новости
2026-03-13
2026-03-13T00:47+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Железнодорожная станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский имеет самое длинное название из всех в России, оно состоит из 40 знаков, рассказали РИА Новости в РЖД. "Самое длинное название у станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Оно состоит из 40 знаков", - рассказали в компании. Самые длинные однословные названия принадлежат станциям Энгельгардтовская в Смоленской области, Новоиерусалимская в Московской области, Новоалександровка на Сахалине, Екатериноградский в Кабардино-Балкарии, Старощербиновская в Краснодарском крае. Названия этих станций содержат по 17 букв.
00:47 13.03.2026
 
РЖД назвали самое длинное название станции в России

РЖД назвали станцию Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский самой длинной в России

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Железнодорожная станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский имеет самое длинное название из всех в России, оно состоит из 40 знаков, рассказали РИА Новости в РЖД.
"Самое длинное название у станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Оно состоит из 40 знаков", - рассказали в компании.
Самые длинные однословные названия принадлежат станциям Энгельгардтовская в Смоленской области, Новоиерусалимская в Московской области, Новоалександровка на Сахалине, Екатериноградский в Кабардино-Балкарии, Старощербиновская в Краснодарском крае. Названия этих станций содержат по 17 букв.
 
