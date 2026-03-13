https://1prime.ru/20260313/rzhd-868263837.html

РЖД назвали самое длинное название станции в России

РЖД назвали самое длинное название станции в России - 13.03.2026, ПРАЙМ

РЖД назвали самое длинное название станции в России

Железнодорожная станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский имеет самое длинное название из всех в России, оно состоит из 40 знаков, рассказали РИА Новости | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T00:47+0300

2026-03-13T00:47+0300

2026-03-13T00:47+0300

бизнес

россия

московская область

сахалин

кабардино-балкария

ржд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868263837.jpg?1773352021

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Железнодорожная станция Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский имеет самое длинное название из всех в России, оно состоит из 40 знаков, рассказали РИА Новости в РЖД. "Самое длинное название у станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Оно состоит из 40 знаков", - рассказали в компании. Самые длинные однословные названия принадлежат станциям Энгельгардтовская в Смоленской области, Новоиерусалимская в Московской области, Новоалександровка на Сахалине, Екатериноградский в Кабардино-Балкарии, Старощербиновская в Краснодарском крае. Названия этих станций содержат по 17 букв.

московская область

сахалин

кабардино-балкария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, московская область, сахалин, кабардино-балкария, ржд