https://1prime.ru/20260313/samolet-868272691.html

Четыре рейса Nordwind задерживаются в аэропорту Казани

Четыре рейса Nordwind задерживаются в аэропорту Казани - 13.03.2026, ПРАЙМ

Четыре рейса Nordwind задерживаются в аэропорту Казани

Четыре рейса авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются в связи с действовавшими в аэропорту Казани ограничениями, сообщил перевозчик. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T09:13+0300

2026-03-13T09:13+0300

2026-03-13T09:13+0300

бизнес

казань

астрахань

уфа

nordwind

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Четыре рейса авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются в связи с действовавшими в аэропорту Казани ограничениями, сообщил перевозчик. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани в пятницу в 4.28 мск. Ограничения были сняты в 7.14 мск. "Тринадцатого марта в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту "Казань" задерживается выполнение рейсов: EO/N4-725 Казань – Астрахань, EO/N4-726 Астрахань – Казань, EO/N4-769 Казань – Уфа, EO/N4-770 Уфа – Казань", - говорится в сообщении. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в авиакомпании.

https://1prime.ru/20260313/stambul-868270603.html

https://1prime.ru/20260313/rosaviatsiya-868271805.html

казань

астрахань

уфа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, казань, астрахань, уфа, nordwind, росавиация