Четыре рейса Nordwind задерживаются в аэропорту Казани

2026-03-13T09:13+0300
2026-03-13T09:13+0300
2026-03-13T09:13+0300
бизнес
казань
астрахань
уфа
nordwind
росавиация
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Четыре рейса авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") задерживаются в связи с действовавшими в аэропорту Казани ограничениями, сообщил перевозчик. Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Казани в пятницу в 4.28 мск. Ограничения были сняты в 7.14 мск. "Тринадцатого марта в связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту "Казань" задерживается выполнение рейсов: EO/N4-725 Казань – Астрахань, EO/N4-726 Астрахань – Казань, EO/N4-769 Казань – Уфа, EO/N4-770 Уфа – Казань", - говорится в сообщении. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в авиакомпании.
бизнес, казань, астрахань, уфа, nordwind, росавиация
Бизнес, КАЗАНЬ, АСТРАХАНЬ, Уфа, Nordwind, Росавиация
