https://1prime.ru/20260313/samolet-868273429.html
В аэропорту Перми сняли временные ограничения
В аэропорту Перми сняли временные ограничения - 13.03.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Перми сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T09:51+0300
2026-03-13T09:51+0300
2026-03-13T09:51+0300
бизнес
пермь
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_0:251:2401:1601_1920x0_80_0_0_5a7a39becbcef9433246f24cae60ff67.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Перми, сообщила Росавиация. "Аэропорт Перми ("Большое Савино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260313/samolet-868272691.html
пермь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/29/841422967_130:0:2265:1601_1920x0_80_0_0_f6e21d4a091fe6c63aeabc72b4886af3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, пермь, росавиация
Бизнес, ПЕРМЬ, Росавиация
В аэропорту Перми сняли временные ограничения
В аэропорту Перми сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов