США разрешили покупку российской нефти, погруженной на суда до 12 марта

2026-03-13T03:30+0300

2026-03-13T03:30+0300

2026-03-13T03:56+0300

ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта, говорится в опубликованной генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. "За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00.01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года", - говорится в документе. Уточняется, что лицензия не разрешает какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в ней, включая те, которые связаны с Ираном, правительством Ирана, а также товарами или услугами иранского происхождения. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности.

2026

Новости

