Рейс Turkish Airlines из Хошимина в Стамбул экстренно сел в Самарканде

Рейс Turkish Airlines из Хошимина в Стамбул экстренно сел в Самарканде

2026-03-13T07:50+0300

2026-03-13T07:50+0300

2026-03-13T08:03+0300

ТАШКЕНТ, 13 мар - ПРАЙМ. Рейс Turkish Airlines из Хошимина в Стамбул экстренно сел в Самарканде утром в пятницу из-за пассажира, гражданина Франции, с подозрением на инфаркт, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. "Рейс TK163 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший по маршруту Хошимин - Стамбул, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Самарканда", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале Uzbekistan airports. По данным пресс-службы, экипаж Boeing-787 принял решение следовать на запасной аэродром в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров на борту - 67-летнего гражданина Франции. Самолёт приземлился в Самарканде в штатном режиме в 3.40 (1.40 мск). Пассажиру была оперативно оказана медицинская помощь. "По предварительной информации, подозрение на инфаркт. Пассажир и два сопровождающих были переданы медицинским службам для дальнейшего обследования и оказания помощи", - отмечается в сообщении. В 5.11 (3.11) самолет с остальными пассажирами вылетел из Самарканда в Стамбул, добавили в пресс-службе.

