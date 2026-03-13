В России упала средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады марта снизилась... | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады марта снизилась на 0,189 процентного пункта - до 13,87% годовых, следует из материалов Банка России. Таким образом, показатель опустился ниже 14% впервые с ноября 2023 года. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
В России средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков снизилась до 13,87% годовых