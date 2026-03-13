В Красном море скопились танкеры, пишут СМИ

2026-03-13T20:36+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Стремление Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке сменить торговые пути в обход Ормузского пролива привело к скоплению нефтяных танкеров в Красном море, за последние сутки 11 крупных нефтяных танкеров прибыли в саудовский порт Янбу, сообщает агентство Блумберг. "Стремление Саудовской Аравии обойти Ормузский пролив привело к скоплению нефтяных супертанкеров, ожидающих у побережья Красного моря, чтобы принять грузы", - пишет агентство. Согласно данным по отслеживанию судов, которые приводит Блумберг, за последние сутки 11 крупных нефтяных танкеров прибыли в порт Янбу на берегу Красного моря и на данный момент ожидают начала погрузки. Всего, по состоянию на пятницу по меньшей мере 50 супертанкеров направляются в порт Янбу, отмечает агентство. В среду сообщалось о не менее 25 супертанкерах, идущих в данный порт. Экспортные потоки из порта Янбу в Красном море, по данным Блумберг, в среднем остаются на уровне 2,7 миллионов баррелей в день в марте, что немного превышает половину целевого уровня. Это позволяет ожидать дальнейшего роста поставок через терминал в ближайшие дни, отмечает агентство. Представители государственной нефтяной компании страны Saudi Aramco, согласно данным Блумберга, заявили, что "объемы поставок вскоре достигнут 5 миллионов баррелей в день, однако инфраструктура, необходимая для этого, никогда ранее не подвергалась такой нагрузке". За неделю по 12 марта поставки составляли в среднем 2,9 миллиона баррелей в день против 1,9 миллиона в первые пять дней месяца. Блумберг пишет, что при стандартной скорости потока нефти по трубопроводу для перестройки цепочки поставок и наращивания их объёма по новому маршруту может понадобиться от четырёх до десяти дней. Агентство отметило, что помимо резкого роста общего объема нефтяного экспорта через порт, произошло также заметное изменение направления поставок из Янбу. Большая часть нефти теперь направляется в Азию, а не по традиционному маршруту через трубопровод "Сумед", который пересекает Египет через побережья Красного и Средиземного моря. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этих событий почти прекратилось судоходство через Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.

