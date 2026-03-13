На Западе устроили истерику из-за решения Трампа по России

Снятие американских нефтяных санкций способно улучшить экономическую ситуацию в России, сообщает издание The Telegraph. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T23:05+0300

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Снятие американских нефтяных санкций способно улучшить экономическую ситуацию в России, сообщает издание The Telegraph. "Решение Дональда Трампа временно отменить санкции на российскую нефть в условиях кризиса в Иране может усилить военные возможности России", — говорится в статье. В связи с этим министр энергетики Великобритании Майкл Шэнкс отметил, что Лондон, со своей стороны, сохранит свою позицию и "сделает все возможное, чтобы продолжить оказывать давление на Россию через санкции". В ночь на пятницу Министерство финансов США разрешило приобретение российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Эта мера будет действовать до 8:01 11 апреля. Снятие санкций затронет сто миллионов баррелей. В Кремле отметили высказывания о том, что Вашингтон не планирует дальнейшей отмены ограничений, заявил Песков. По его словам, без крупных поставок российской нефти изменить ситуацию на рынке энергоресурсов невозможно. Из-за конфронтации между Израилем, США и Ираном практически произошло прекращение судоходства через Ормузский пролив — важнейший маршрут для транспортировки энергоресурсов из региона Персидского залива на мировой рынок. В понедельник цена на нефть марки Brent превышала 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31 процент. Также увеличилась стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые котировки выросли там более чем в два раза.

