На Западе устроили истерику из-за решения Трампа по России
The Telegraph: отмена санкций против нефти улучшит положение России на рынке
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Снятие американских нефтяных санкций способно улучшить экономическую ситуацию в России, сообщает издание The Telegraph.
"Решение Дональда Трампа временно отменить санкции на российскую нефть в условиях кризиса в Иране может усилить военные возможности России", — говорится в статье.
В связи с этим министр энергетики Великобритании Майкл Шэнкс отметил, что Лондон, со своей стороны, сохранит свою позицию и "сделает все возможное, чтобы продолжить оказывать давление на Россию через санкции".
В ночь на пятницу Министерство финансов США разрешило приобретение российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Эта мера будет действовать до 8:01 11 апреля. Снятие санкций затронет сто миллионов баррелей.
В Кремле отметили высказывания о том, что Вашингтон не планирует дальнейшей отмены ограничений, заявил Песков. По его словам, без крупных поставок российской нефти изменить ситуацию на рынке энергоресурсов невозможно.
Из-за конфронтации между Израилем, США и Ираном практически произошло прекращение судоходства через Ормузский пролив — важнейший маршрут для транспортировки энергоресурсов из региона Персидского залива на мировой рынок.
В понедельник цена на нефть марки Brent превышала 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31 процент. Также увеличилась стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые котировки выросли там более чем в два раза.