Энергетика, Нефть, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Repsol, PDVSA
01:56 13.03.2026
 
Венесуэла подписала стратегические соглашения с испанской Repsol

Венесуэла подписала стратегические соглашения с испанской энергетической компанией Repsol

МЕХИКО, 13 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес подписала стратегические соглашения с испанской энергетической компанией Repsol, направленные на укрепление и развитие нефтегазового сектора страны, сообщила пресс-служба президентской администрации.
"Родригес провела важную встречу с представителями испанской многонациональной энергетической и нефтехимической компании Repsol для подписания стратегических соглашений", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что договоренности направлены на оживление отрасли углеводородов и привлечение иностранных инвестиций в энергетический сектор страны.
Родригес, согласно сообщению пресс-службы, призвала иностранных инвесторов к работе в стране и отметила, что Венесуэла обеспечивает юридические гарантии для инвестиций.
"Этот импульс дополнительно подкрепляется недавним принятием 29 января 2026 года частичной реформы закона об органических углеводородах, которая адаптирует правовую базу к новому глобальному энергетическому контексту и отдает приоритет внутреннему производству", - говорится в тексте.
В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы приняла масштабную реформу нефтяного законодательства, которая расширяет права иностранных компаний, позволяя им самостоятельно управлять проектами и экспортировать и продавать нефть даже в статусе миноритарных партнеров государственной PDVSA. Власти страны также проводят пересмотр всех нефтегазовых контрактов.
 
