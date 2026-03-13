https://1prime.ru/20260313/venesuela-868264852.html

Венесуэла подписала стратегические соглашения с испанской Repsol

МЕХИКО, 13 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес подписала стратегические соглашения с испанской энергетической компанией Repsol, направленные на укрепление и развитие нефтегазового сектора страны, сообщила пресс-служба президентской администрации. "Родригес провела важную встречу с представителями испанской многонациональной энергетической и нефтехимической компании Repsol для подписания стратегических соглашений", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что договоренности направлены на оживление отрасли углеводородов и привлечение иностранных инвестиций в энергетический сектор страны. Родригес, согласно сообщению пресс-службы, призвала иностранных инвесторов к работе в стране и отметила, что Венесуэла обеспечивает юридические гарантии для инвестиций. "Этот импульс дополнительно подкрепляется недавним принятием 29 января 2026 года частичной реформы закона об органических углеводородах, которая адаптирует правовую базу к новому глобальному энергетическому контексту и отдает приоритет внутреннему производству", - говорится в тексте. В конце января Национальная ассамблея Венесуэлы приняла масштабную реформу нефтяного законодательства, которая расширяет права иностранных компаний, позволяя им самостоятельно управлять проектами и экспортировать и продавать нефть даже в статусе миноритарных партнеров государственной PDVSA. Власти страны также проводят пересмотр всех нефтегазовых контрактов.

