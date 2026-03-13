Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ - 13.03.2026
Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ
Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ - 13.03.2026, ПРАЙМ
Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ
Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ, выяснило РИА Новости. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T01:20+0300
2026-03-13T01:20+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ, выяснило РИА Новости. На сайте структуры, отвечающей за вербовку иностранных наемников для ВСУ, было опубликовано интервью "Месси", который рассказал, что служит в 141-й отдельной механизированной бригаде, где стал одним из первых колумбийцев. Наемник, ранее служивший в ВС Колумбии, поделился, что в ВСУ ему было присвоено звание младшего сержанта. В январе РИА Новости выяснило, что Украина продолжает вербовку колумбийцев, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года. Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
01:20 13.03.2026
 
Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ

Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Колумбийский наемник с позывным "Месси" завербовался в ВСУ, выяснило РИА Новости.
На сайте структуры, отвечающей за вербовку иностранных наемников для ВСУ, было опубликовано интервью "Месси", который рассказал, что служит в 141-й отдельной механизированной бригаде, где стал одним из первых колумбийцев.
Наемник, ранее служивший в ВС Колумбии, поделился, что в ВСУ ему было присвоено звание младшего сержанта.
В январе РИА Новости выяснило, что Украина продолжает вербовку колумбийцев, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
 
