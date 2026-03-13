https://1prime.ru/20260313/yuan-868273958.html
Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,64 рубля
китайский юань
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы растет до 11,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,64 рубля.
https://1prime.ru/20260312/yuan-868262792.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
рынок
Курс юаня на Московской бирже повышается до 11,64 руб
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,64 рубля.
Курс юаня на Мосбирже обновил максимум года