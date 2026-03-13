https://1prime.ru/20260313/yuan-868273958.html

Курс юаня на Мосбирже вырос до 11,64 рубля

2026-03-13T10:15+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии пятницы растет до 11,64 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,64 рубля.

