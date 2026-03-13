Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы растет - 13.03.2026
Китайский юань
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы растет
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы растет - 13.03.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы растет
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.30 мск повышался на 6 копеек, до 11,65 рубля. "Сегодня для юаня целевым диапазоном выступит 11,3–11,8 руб. При этом китайская валюта попытается продолжить волну роста, ближайшей технической целью которой, на наш взгляд, может выступать отметка 11,65 рубля. Однако уже на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – в марте объем налоговых отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет за счет выплаты НДД в 1,6 раза относительно уровней января-февраля", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. Рост предложения валюты со стороны экспортеров компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ, в результате чего рубль может перейти к укреплению. Во второй половине марта это приведет к возвращению пары юань/рубль в диапазон 11–11,5 рубля, добавляет эксперт. "Баланс остаётся деликатным: умеренное ослабление рубля выгодно бюджету с точки зрения рублёвых нефтегазовых доходов, но любое ускорение выше 81 рубля за доллар поставит под вопрос дезинфляционный трек, который ЦБ выстраивает с начала года. Временная санкционная разрядка по нефти - хороший сигнал для среднесрочной калибровки бюджетного правила", - отмечает Владислав Силаев из "Альфа-капитал".
13:14 13.03.2026
 
Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы растет

Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы вырос на 6 копеек, до 11,65 рубля

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов пятницы демонстрирует рост, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.30 мск повышался на 6 копеек, до 11,65 рубля.
"Сегодня для юаня целевым диапазоном выступит 11,3–11,8 руб. При этом китайская валюта попытается продолжить волну роста, ближайшей технической целью которой, на наш взгляд, может выступать отметка 11,65 рубля. Однако уже на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров – в марте объем налоговых отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет за счет выплаты НДД в 1,6 раза относительно уровней января-февраля", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
Рост предложения валюты со стороны экспортеров компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ, в результате чего рубль может перейти к укреплению. Во второй половине марта это приведет к возвращению пары юань/рубль в диапазон 11–11,5 рубля, добавляет эксперт.
"Баланс остаётся деликатным: умеренное ослабление рубля выгодно бюджету с точки зрения рублёвых нефтегазовых доходов, но любое ускорение выше 81 рубля за доллар поставит под вопрос дезинфляционный трек, который ЦБ выстраивает с начала года. Временная санкционная разрядка по нефти - хороший сигнал для среднесрочной калибровки бюджетного правила", - отмечает Владислав Силаев из "Альфа-капитал".
Курс юаня на Мосбирже обновил максимум года
