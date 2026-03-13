https://1prime.ru/20260313/zelenskiy-868269530.html
Зеленский попал в скандал из-за нацистских высказываний о Крыме
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Владимира Зеленского настиг скандал из-за его заявлений о Крыме, которые, подтверждают, что правительство в Киеве обладает чертами неонацистского режима, пишет итальянское издание AntiDiplomatico, Накануне глава киевского режима в беседе с газетой Politico высказал мнение, что не считает людьми тех, кто поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году."Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. <…> Эти заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима", — указывается в материале.Как отмечает автор, подобные фразы Зеленского свидетельствуют о преемственности киевской власти с преступными фашистскими режимами прошлого века."Риторика Зеленского, похоже, не единичный случай, а скорее отражение более широкой тенденции. <…> Парадокс заключается в том, что эта страна, заявляющая о борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, обращается к тем же методам, которые запятнали кровью весь двадцатый век", — подытожил он.Крымский полуостров, после государственного переворота на Украине, стал частью России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. В ходе референдума 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав России. Тем не менее, Киев продолжает считать полуостров временно оккупированной территорией, что поддерживают многие западные страны. Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о статусе Крыма окончательно решен.
