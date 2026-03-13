Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вводит в заблуждение, утверждая, что весь цивилизованный мир объединился против России, поскольку Украина сама ведет себя как нецивилизованное государство, отметил немецкий политик и бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X. "Зеленский говорит, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России из-за ее агрессии. И эту ложь рассказывает не только он! &lt;…&gt; А я считаю нецивилизованным государство, которое хватает своих людей на улицах, &lt;…&gt; затаскивает их в фургоны и отправляет на фронт в давно проигранную войну! &lt;…&gt; Нецивилизованным является государство, чьи граждане тысячами покидают страну, потому что не хотят, чтобы их использовали как пушечное мясо. Я надеюсь, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем ему удастся еще больше втянуть Европу в эту войну и разорить нас экономически!" — заявил политик.После начала специальной операции на Украине западные страны призвали к международной изоляции России и усилили на неё давление. В Кремле считали разговоры о полной изоляции надуманными, указывая, что множество стран открыты для установления деловых отношений с Москвой.Киевский режим сейчас сталкивается с нехваткой военных кадров, а агрессивные действия сотрудников военкоматов, которые насильно задерживают граждан, подлежащих мобилизации, регулярно приводят к скандалам и вызывают недовольство населения.
07:33 13.03.2026
 
"Будет свергнут": на Западе сорвались на Зеленского из-за лжи о России

Немецкий политик Эрнст опроверг заявление Зеленского об изоляции России

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вводит в заблуждение, утверждая, что весь цивилизованный мир объединился против России, поскольку Украина сама ведет себя как нецивилизованное государство, отметил немецкий политик и бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X.
"Зеленский говорит, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России из-за ее агрессии. И эту ложь рассказывает не только он! <…> А я считаю нецивилизованным государство, которое хватает своих людей на улицах, <…> затаскивает их в фургоны и отправляет на фронт в давно проигранную войну! <…> Нецивилизованным является государство, чьи граждане тысячами покидают страну, потому что не хотят, чтобы их использовали как пушечное мясо. Я надеюсь, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем ему удастся еще больше втянуть Европу в эту войну и разорить нас экономически!" — заявил политик.
Зеленский попал в скандал из-за нацистских высказываний о Крыме
07:25
После начала специальной операции на Украине западные страны призвали к международной изоляции России и усилили на неё давление. В Кремле считали разговоры о полной изоляции надуманными, указывая, что множество стран открыты для установления деловых отношений с Москвой.
Киевский режим сейчас сталкивается с нехваткой военных кадров, а агрессивные действия сотрудников военкоматов, которые насильно задерживают граждан, подлежащих мобилизации, регулярно приводят к скандалам и вызывают недовольство населения.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Орбан придумал мощный ответ на агрессию Зеленского, сообщают СМИ
07:27
 
