https://1prime.ru/20260314/bali-868314704.html

Застрявшим на Бали иностранцам предоставили спецразрешение на пребывание

Иностранным гражданам, оказавшимся на Бали из-за отмены рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разрешили оставаться в Индонезии до тех пор, пока они "не... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T21:19+0300

политика

мировая экономика

индонезия

бали

ближний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/82932/89/829328932_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_276fbfc398b321aae8e1194a0dac4fb6.jpg

ДЖАКАРТА, 14 мар — ПРАЙМ. Иностранным гражданам, оказавшимся на Бали из-за отмены рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разрешили оставаться в Индонезии до тех пор, пока они "не почувствуют себя в безопасности", заявил министр иммиграции страны Агус Андрианто. По его словам, иностранцам, которые не могут покинуть Индонезию из-за боевых действий в регионе, предоставляется специальное разрешение на пребывание — Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT). "Им разрешено оставаться до тех пор, пока они не почувствуют себя в безопасности, поскольку война все еще продолжается", — сказал Андрианто журналистам в президентском дворце в Джакарте. Министр отметил, что решение принято по гуманитарным соображениям. Он поручил Генеральному директорату иммиграции оказать помощь иностранцам, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за конфликта. Ранее иммиграционная служба сообщила, что 321 иностранный гражданин на Бали уже подал заявку на получение такого разрешения. Большинство обращений зарегистрировано в иммиграционном офисе аэропорта Нгурах-Рай — 222 заявки. Еще 92 заявления поданы в офисе иммиграции Денпасара и семь — в Сингарадже. Как сообщил представитель иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай Ферри Три Ардхиансьях, всего было отменено 43 международных рейса, что затронуло 11 663 иностранных пассажира, которые не смогли продолжить путешествие или вернуться в свои страны. Разрешение на пребывание ITKT действует 30 дней и может продлеваться каждые 30 дней в зависимости от развития ситуации. Оно позволяет иностранцам легально оставаться в Индонезии, если они не могут покинуть страну по независящим от них причинам.

https://1prime.ru/20260308/maldivy-868126967.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

