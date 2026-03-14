Застрявшим на Бали иностранцам предоставили спецразрешение на пребывание - 14.03.2026, ПРАЙМ
Застрявшим на Бали иностранцам предоставили спецразрешение на пребывание
Иностранным гражданам, оказавшимся на Бали из-за отмены рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разрешили оставаться в Индонезии до тех пор, пока они "не...
Застрявшим на Бали иностранцам предоставили спецразрешение на пребывание

Иностранцам разрешили оставаться на Бали, пока они не почувствуют себя в безопасности

ДЖАКАРТА, 14 мар — ПРАЙМ. Иностранным гражданам, оказавшимся на Бали из-за отмены рейсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, разрешили оставаться в Индонезии до тех пор, пока они "не почувствуют себя в безопасности", заявил министр иммиграции страны Агус Андрианто.
По его словам, иностранцам, которые не могут покинуть Индонезию из-за боевых действий в регионе, предоставляется специальное разрешение на пребывание — Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT).
"Им разрешено оставаться до тех пор, пока они не почувствуют себя в безопасности, поскольку война все еще продолжается", — сказал Андрианто журналистам в президентском дворце в Джакарте.
Министр отметил, что решение принято по гуманитарным соображениям. Он поручил Генеральному директорату иммиграции оказать помощь иностранцам, оказавшимся в затруднительной ситуации из-за конфликта.
Ранее иммиграционная служба сообщила, что 321 иностранный гражданин на Бали уже подал заявку на получение такого разрешения. Большинство обращений зарегистрировано в иммиграционном офисе аэропорта Нгурах-Рай — 222 заявки. Еще 92 заявления поданы в офисе иммиграции Денпасара и семь — в Сингарадже.
Как сообщил представитель иммиграционной службы аэропорта Нгурах-Рай Ферри Три Ардхиансьях, всего было отменено 43 международных рейса, что затронуло 11 663 иностранных пассажира, которые не смогли продолжить путешествие или вернуться в свои страны.
Разрешение на пребывание ITKT действует 30 дней и может продлеваться каждые 30 дней в зависимости от развития ситуации. Оно позволяет иностранцам легально оставаться в Индонезии, если они не могут покинуть страну по независящим от них причинам.
 
