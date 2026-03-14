Экономист объяснил связь атаки США на Иран и китайского нефтяного рынка - 14.03.2026, ПРАЙМ
Экономист объяснил связь атаки США на Иран и китайского нефтяного рынка
Атака США на Иран имеет сугубо экономические причины, Вашингтон стремится занять нишу на китайском нефтяном рынке, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T07:34+0300
2026-03-14T07:56+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Атака США на Иран имеет сугубо экономические причины, Вашингтон стремится занять нишу на китайском нефтяном рынке, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Экономики РАН Дмитрий Кондратов. "Я думаю, что да, это было сугубо экономическое решение. Венесуэла уже взята и надо укрепить связи с Ираном. Если мы посмотрим по статистике, то на Венесуэлу, Иран и Россию в 2025 году приходилось около 33% поставок нефти в Китай, то есть чисто теоретически США просто хотят занять нишу на китайском рынке", - сказал РИА Новости экономист. По его словам, Венесуэла в прошлом году нарастила поставки жидких углеводородов в Китай на 48% - до 341 тысяч баррелей в сутки, импорт из Ирана сохранился на уровне 2024 года - около 1,4 млн баррелей в сутки. "Потому что нишу на европейском рынке США уже заняли. Например, в прошлом году Штаты поставили в ЕС порядка 58 миллионов тон СПГ (сжиженный природный газ - ред.)", - пояснил эксперт. Он добавил, что это достаточно высокий показатель, так как другие страны вместе поставили 45,5 миллионов тон СПГ. "При этом доля США в импорте СПГ европейскими странами достигла 56 процентов", - подчеркнул аналитик. Кондратов отметил, что Азия - это крупнейший покупатель СПГ, что нельзя сказать о трубопроводном газе, и спрос на него будет только расти. "По оценкам отраслевых экспертов, к 2032 году в базовом сценарии потребление СПГ в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион - ред.) достигнет уровня 415 миллионов тон и 461 миллионов тон - в альтернативном, по данным Rystad, к 2040 году спрос на СПГ в Азии увеличится в два раза - до 502,5 миллионов тон и в 4,4 раза будет превышать европейский уровень", - уточнил он. Учитывая, что в 2025 году по пяти проектам в США приняты окончательные инвестиционные решения по строительству новых СПГ-заводов, основной прирост потребления в Азиатско-Тихоокеанский регионе при снижении в Евросоюзе придется на США и Ближний Восток - за счет Катара, указал аналитик. "Уже к концу 2031 года (к уровню 2026 года) США обеспечат 36,1% прироста всех мощностей в мире", - заключил Кондратов.
РИА Новости: Кондратов заявил, что США хотят занять нишу на рынке нефти Китая

