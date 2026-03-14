Индия обеспокоена ситуацией с поставками сжиженного газа

Индия обеспокоена ситуацией с поставками сжиженного нефтяного газа (LPG), заявила на брифинге представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T15:30+0300

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар – ПРАЙМ. Индия обеспокоена ситуацией с поставками сжиженного нефтяного газа (LPG), заявила на брифинге представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма. "Что касается поставок сжиженного нефтяного газа (LPG), я должна отметить, что это остается для нас предметом беспокойства в свете сложившейся геополитической ситуации, однако до сих пор сообщений о дефиците не поступало. Я хотела бы еще раз подчеркнуть один конкретный момент: случаи панических бронирований остаются чрезмерно высокими. Цифра, которую я сообщила вам вчера — приблизительно 7,5–7,6 миллионов бронирований — теперь выросла почти до 8,8 миллионов", - сказала она. Вместе с тем представитель министерства отметила, что у Индии достаточное количество сырой нефти, нефтеперерабатывающие заводы страны работают на полную мощность. "В розничных торговых точках не зафиксировано случаев нехватки товаров; бензина и дизельного топлива достаточно. Мы производим достаточно бензина и дизельного топлива внутри страны для удовлетворения наших потребностей; следовательно, нам не нужен импорт", - сказала она. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

