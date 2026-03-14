Иран рассматривает возможность пропуска танкеров через Ормузский пролив - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260314/iran-868299768.html
Иран рассматривает возможность пропуска танкеров через Ормузский пролив
Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии перехода на расчеты в китайских юанях, сообщает | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T04:33+0300
нефть
энергетика
экономика
иран
ормузский пролив
сша
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868299768.jpg?1773452013
иран
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
04:33 14.03.2026
 
CNN: Иран рассматривает возможность пропуска танкеров с нефтью через Ормузский пролив

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 мар – ПРАЙМ. Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии перехода на расчеты в китайских юанях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
"Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что торговля нефтяными грузами будет осуществляться в китайских юанях", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, этот шаг является частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в проливе, который разрабатывается Тегераном для контроля над ключевой артерией мира.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере два индийских танкера - "Пушпак" и "Паримал" - благополучно прошли через Ормузский пролив несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьИРАНОрмузский проливСШАCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала