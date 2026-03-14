Иран рассматривает возможность пропуска танкеров через Ормузский пролив

Иран рассматривает возможность пропуска танкеров через Ормузский пролив - 14.03.2026, ПРАЙМ

Иран рассматривает возможность пропуска танкеров через Ормузский пролив

Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии перехода на расчеты в китайских юанях, сообщает | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T04:33+0300

2026-03-14T04:33+0300

2026-03-14T04:33+0300

нефть

энергетика

экономика

иран

ормузский пролив

сша

cnn

ВАШИНГТОН, 14 мар – ПРАЙМ. Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа танкеров с нефтью через Ормузский пролив при условии перехода на расчеты в китайских юанях, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. "Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что торговля нефтяными грузами будет осуществляться в китайских юанях", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, этот шаг является частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в проливе, который разрабатывается Тегераном для контроля над ключевой артерией мира. Ранее телеканал NDTV сообщил, что по меньшей мере два индийских танкера - "Пушпак" и "Паримал" - благополучно прошли через Ормузский пролив несмотря на то, что суда из США, Европы и Израиля продолжают сталкиваться с ограничениями. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

иран

ормузский пролив

сша

нефть, иран, ормузский пролив, сша, cnn